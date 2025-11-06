< sekcia Regióny
Zrážky áut s chodcami: V jeden deň sa stali tri nehody
Autor TASR
Prešov 6. novembra (TASR) - Polícia zaznamenala v Prešovskom kraji počas jedného dňa tri prípady kolízie vozidiel s chodcami. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že dvoch vodičov polícia obvinila, v treťom prípade vedie trestné stíhanie. Všetky tri nehody sa stali v stredu (5. 11.).
V prvom prípade sa kolízia stala ráno vo Vranove nad Topľou na Dlhej ulici. Vodičom bol 80-ročný muž, ktorý pri výjazde z kruhového objazdu nedal prednosť 16-ročnej chodkyni na priechode pre chodcov. „V dôsledku zrážky chodkyňa utrpela zranenia, podľa predbežnej lekárskej správy si vyžiadajú liečenie viac ako 42 dní,“ dodala hovorkyňa. Starší muž čelí obvineniu z trestného činu ublíženia na zdraví.
V ďalšom prípade vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku obvinil 31-ročného vodiča z rovnakého trestného činu. „K nehode došlo po 17.00 h v obci Huncovce. Vodič s osobným autom nedal prednosť 75-ročnej chodkyni, ktorá prechádzala cez priechod pre chodcov. Došlo k zrážke, pri ktorej žena utrpela viacero zranení, vyžiadajú si niekoľkotýždňové liečenie,“ priblížila Ligdayová s tým, že vodič nebol pod vplyvom alkoholu.
Podobná kolízia sa stala aj v Medzilaborciach. „Ešte pred 8.00 h došlo na ulici Andyho Warhola k dopravnej nehode. Účastníkom bol 62-ročný vodič osobného auta a 82-ročná chodkyňa. Staršia pani prechádzala po priechode pre chodcov. Aj táto chodkyňa bola v dôsledku zrážky zranená,“ dodala Ligdayová. Ani jeden z účastníkov nebol pod vplyvom alkoholu. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Humennom v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví.
Polícia v súvislosti s týmito prípadmi upozorňuje účastníkov cestnej premávky na zvýšenú opatrnosť, predvídavosť a ohľaduplnosť.
