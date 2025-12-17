< sekcia Regióny
Zrekonštruovali 125-ročný most pri obci Bohunice
Zrekonštruovaný most bol postavený ešte v roku 1900 a jeho technický stav bol vyhodnotený stupňom VI, teda ako veľmi zlý.
Autor TASR
Bohunice 17. decembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zrekonštruoval 125-ročný most medzi obcami Bohunice a Bátovce v Levickom okrese. Ako informovala hovorkyňa NSK Zuzana Vilčeková, premostenie na ceste II/524 je po šiestich mesiacoch stavebných prác zmodernizované a plne prejazdné.
Oprava historickej dopravnej stavby zahŕňala sanáciu klenby, doplnenie vypadaného kamenného muriva, vybudovanie ríms so zvodidlami a zhotovenie novej vozovky s krajnicami. Spevnené bolo aj koryto toku pod mostom, aby sa predišlo jeho vymývaniu. „Je dôležité nielen stavať nové mosty, ale aj rekonštruovať tie, ktoré desiatky rokov spoľahlivo slúžili obyvateľom a majú svoj príbeh. Opravy mostov preto vnímame ako investíciu do bezpečnosti a plynulosti dopravy a do dlhodobej stability dopravnej infraštruktúry,“ uviedol predseda NSK Branislav Becík.
Zrekonštruovaný most bol postavený ešte v roku 1900 a jeho technický stav bol vyhodnotený stupňom VI, teda ako veľmi zlý. „Nosná konštrukcia mosta je kamenná, klenbová. Na viacerých miestach bolo kamenné murivo poškodené, založenie klenby malo murivo vypadané a rímsy boli zvetrané. Rekonštrukcia bola preto nevyhnutná. Vďaka nej je most už bezpečný, staticky vyhovujúci a spĺňa všetky požiadavky na súčasné dopravné zaťaženie,“ skonštatovala Karina Olejárová z Odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
Ako doplnila, rekonštrukčné práce prebiehali v dvoch etapách, aby bola počas celého obdobia zabezpečená prejazdnosť komunikácie. „Kraj zaplatil za rekonštrukciu takmer 270.000 eur,“ dodala Vilčeková.
