< sekcia Regióny
Zrekonštruovali cestu pri Spišskom Podhradí
V najbližšom období na nebezpečných častiach úseku krajskí cestári osadia aj bezpečnostné oceľové zvodidlá.
Autor TASR
Spišské Podhradie 3. novembra (TASR) - Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) nedávno ukončila rekonštrukciu cesty pri Spišskom Podhradí. Krajskí cestári informovali, že 2,5 kilometra dlhý úsek cesty II/547 Spišské Podhradie - hranica Prešovského a Košického kraja, obnovili za niečo viac ako dva mesiace.
„Stavebné práce, ktoré trvali 60 kalendárnych dní, boli sústredené na výmenu starej a pokládku novej ložnej a obrusnej vrstvy vozovky. Rekonštrukcia, ktorej celkové náklady predstavovali takmer 395.000 eur, bola financovaná zo zdrojov PSK,“ uviedla SÚC.
V najbližšom období na nebezpečných častiach úseku krajskí cestári osadia aj bezpečnostné oceľové zvodidlá.
„Stavebné práce, ktoré trvali 60 kalendárnych dní, boli sústredené na výmenu starej a pokládku novej ložnej a obrusnej vrstvy vozovky. Rekonštrukcia, ktorej celkové náklady predstavovali takmer 395.000 eur, bola financovaná zo zdrojov PSK,“ uviedla SÚC.
V najbližšom období na nebezpečných častiach úseku krajskí cestári osadia aj bezpečnostné oceľové zvodidlá.