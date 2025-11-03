Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zrekonštruovali cestu pri Spišskom Podhradí

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

V najbližšom období na nebezpečných častiach úseku krajskí cestári osadia aj bezpečnostné oceľové zvodidlá.

Autor TASR
Spišské Podhradie 3. novembra (TASR) - Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) nedávno ukončila rekonštrukciu cesty pri Spišskom Podhradí. Krajskí cestári informovali, že 2,5 kilometra dlhý úsek cesty II/547 Spišské Podhradie - hranica Prešovského a Košického kraja, obnovili za niečo viac ako dva mesiace.

„Stavebné práce, ktoré trvali 60 kalendárnych dní, boli sústredené na výmenu starej a pokládku novej ložnej a obrusnej vrstvy vozovky. Rekonštrukcia, ktorej celkové náklady predstavovali takmer 395.000 eur, bola financovaná zo zdrojov PSK,“ uviedla SÚC.

V najbližšom období na nebezpečných častiach úseku krajskí cestári osadia aj bezpečnostné oceľové zvodidlá.
