< sekcia Regióny
Zrekonštruovali cestu zo Stropkova do Krušinca za takmer 240.000 eur
Autor TASR
Stropkov 21. apríla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) v spolupráci so Správou a údržbou ciest (SÚC) PSK tu v uplynulých dňoch ukončil modernizáciu ďalšieho úseku Chotčanskej ulice smerom zo Stropkova do Krušinca. Obnova cesty druhej triedy si vyžiadala investíciu 239.000 eur, ktorú zafinancovala prešovská krajská samospráva z vlastných zdrojov. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
SÚC PSK podľa jej slov spustila modernizáciu cesty II/575 Stropkov - Krušinec v októbri minulého roku. Po štyroch mesiacoch stavebných prác je aktuálne vo finále a slúži motoristickej verejnosti.
„Tie zahŕňali jednak výmenu ložnej a obrusnej vrstvy vozovky vo vybraných miestach, ale aj úpravu vjazdov a spevnenie krajníc. Súčasťou prác bola tiež rekonštrukcia priepustu, odstránenie vrchnej vrstvy pôdy i prečistenie cestných priekop a v záverečnej fáze realizácia vodorovného dopravného značenia,“ priblížila Jeleňová.
Hlavným cieľom investície bolo podľa jej slov odstrániť nevyhovujúci technický stav vozovky, zlepšiť odvodnenie komunikácie a zvýšiť bezpečnosť chodcov aj motoristov. Investičná akcia pritom nadviazala na minuloročný projekt PSK realizovaný od januára do septembra 2024, ktorý priniesol kompletnú obnovu úseku v dĺžke 360 metrov za 274.000 eur.
