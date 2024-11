Zrekonštruovali objekt Varne František v Prešove za 420.000 eur

Prešov 13. novembra (TASR) - Slovenské technické múzeum (STM) zrekonštruovalo objekt Varne František v Prešove za 420.000 eur. Ide o historický objekt, ktorý bol postavený v roku 1800 a slúžil na výrobu soli odparovaním zo soľanky. Viackrát bol prestavaný, nakoľko ho postihovali požiare.



Ako pre TASR uviedol riaditeľ STM - Múzea Solivar Marek Duchoň, posledná komplexná rekonštrukcia bola v roku 1995, keď už bola budova v dezolátnom stave. Po tomto roku už väčšia rekonštrukcia nebola, až teraz v roku 2024. Práce boli rozdelené do niekoľkých etáp. Začali sa koncom apríla a stavbu po rekonštrukcii múzeum prevzalo koncom októbra.



"Rekonštrukcia zahŕňala kompletné odvodnenie budovy s osadením retenčných nádrží, opravu fasády na všetkých stenách budovy, opravu okien a dverí, výmenu všetkých odkvapových žľabov a zvodov. Dotácia na rekonštrukčné práce bola poskytnutá Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky," uviedol Duchoň.



Rekonštrukcia by mala podľa jeho slov zasiahnuť do interiéru komplexnou rekonštrukciou sociálnych zariadení. V súčasnosti prebieha výberové konanie na dodávateľa prác.



STM - Múzeum Solivar v Prešove patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na území Slovenska. Je jediným zachovaným nadzemným komplexom technicko-technologických, ako aj historických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky. K objektom historického solivaru patrí najmä šachta Leopold s unikátnym Gápľom, zásobníky soľanky Četerne, Varňa František s panvami a Sklad soli.