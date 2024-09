Zrekonštruovaná synagóga v Senci otvára svoje brány verejnosti

Bratislava/Senec 9. septembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) otvára v utorok (10. 9.) zrekonštruovanú synagógu v Senci. Stane sa tak počas festivalu židovskej kultúry Shalom Chaverim. Budova, ktorej obnova stála približne tri milióny eur, tak má po 65 rokoch chátrania nový "šat" i využitie.



"Zachránili sme ju doslova v hodine dvanástej a ožije ako priestor pre kultúru, koncerty, výstavy a diskusie," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Obnova sa netýkala len historickej časti budovy realizovanej s prihliadnutím na jej historické časti. Súčasťou bola aj výstavba úplne novej budovy za synagógou. Počas rekonštrukcie objavili podľa šéfa BSK aj dva "klenoty", a to rituálne kúpele mikve a pec na maces. Nasleduje obnova parkovej záhrady a oddychová zóna.



Židovská synagóga v Senci bola postavená v roku 1904 v orientálno-maurskom slohu s prvkami secesie, na mieste staršieho objektu z roku 1825 slúžiaceho na rovnaké účely. Ako jediná v okolí slúžila židovskej komunite žijúcej v meste. Synagóga svojmu účelu slúžila do roku 1948. Od roku 1953 sa využívala ako sýpka, neskôr ako sklad chemikálií a vianočných stromčekov. Dlhé roky bola v značne zdevastovanom stave a uzatvorená.



Poslanci BSK schválili obnovu národnej kultúrnej pamiatky v októbri 2012. Kraj vtedy počítal s tým, že na rekonštrukciu získa prostriedky z nórskych fondov. Koncom septembra 2014 však dostal vyrozumenie o neschválení dotácie. Koncom júna 2015 schválili návrh na obnovu objektu a vytvorenie polyfunkčného kultúrneho centra so stálou expozíciou židovskej kultúry. S rekonštrukciou sa začalo v roku 2018.



Cieľom rekonštrukcie synagógy bolo popri záchrane pamiatkových hodnôt aj vytvorenie kultúrneho centra, ktoré bude saturovať potreby obyvateľov mesta Senec, ale aj obyvateľov širšieho regiónu. Má ísť o rozličné formáty a žánre nadregionálneho, regionálneho, miestneho i komunitného významu. Súčasťou dostavby synagógy je aj nový prvok, infopavilón, ktorý je venovaný predovšetkým na komornejšie voľnočasové programy pre verejnosť a školy.