Zrekonštruovaná tržnica v Prievidzi už slúži verejnosti
Prievidza 24. apríla (TASR) - Tržnica na sídlisku Píly v Prievidzi prešla komplexnou rekonštrukciou. V zastrešenom objekte sa okrem hygienického zázemia nachádza 23 stolov pre predajcov, ktorí ponúkajú obyvateľom zeleninu, ovocie, kvety, priesady či ďalšie svoje domáce produkty. Investíciu v hodnote 500.000 eur realizovala mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza (SMMP) z ušetrených financií. Tržnicu odovzdali do užívania v piatok.
Jedným z dlhodobých pravidelných trhovníkov je Pavol Michalisko z okresu Komárno, ktorý chodí do Prievidze predávať celé roky, s predajom začali ešte jeho rodičia. „Tržnica predtým bola v dezolátnom stave, boli tu staré hrdzavé stoly. Jej prerobenie veľmi vítame, je pekná, nová, zodpovedá požiadavkám 21. storočia. Je dostatočne prekrytá, neprší tak na predávajúcich. Je tu moderný bezpečnostný systém. Ľudia sú spokojní,“ opísal Michalisko.
Ľudia podľa neho stále vyhľadávajú kvalitnú domácu zeleninu, s nárastom civilizačných chorôb si totiž dávajú pozor na to, čo jedia. „Teraz je nápor na reďkovku, jarnú cibuľku, šalát, prvé domáce rajčiny, sladkú či štipľavú papriku,“ priblížil.
Konateľ SMMP Ján Martiček spomenul, že pôvodná tržnica už nevyhovovala aktuálnym podmienkam, rekonštrukcia tak zabezpečila zmenu jej vzhľadu i funkčnosti. Prvú štúdiu firma predložila mestu v roku 2019, k rekonštrukcii pristúpila v polovici minulého roka. „Snažili sme sa, aby podmienky na tržnici zodpovedali 21. storočiu. Je tu 23 stolov, rekonštrukciou prešla i vedľajšia plocha, ktorá slúži na príjazd áut trhovníkov. Zároveň sme tu vybudovali dva rozvádzače, ktoré majú slúžiť na príležitostné trhy alebo ambulantný predaj,“ priblížil Martiček.
Opravou podľa neho prešlo i hygienické zázemie pre trhovníkov, súčasťou tržnice sú odpadkové koše, stojan na bicykle, ozvučenie, osvetlenie i deväť kamier.
„Tržnicu sme zrealizovali z našich úspor z predchádzajúceho obdobia, mestský rozpočet to tak nezaťažilo. Celková suma bola 500.000 eur bez dane z pridanej hodnoty,“ doplnil Martiček.
Primátorka Katarína Macháčková vyzdvihla, že architektonické riešenie, ktoré mesto zvolilo, zapadá do tohto priestoru, zachovalo i sgrafitá. „Na toto všetko sme mysleli, aby tento priestor skrášlil okolie, bol komfortný pre predávajúcich a kupujúcich,“ dodala.
