Zrekonštruované KOLO po májovom požiari otvoria opäť 11. novembra

Bratislava 19. októbra (TASR) - Bratislavské centrum opätovného využitia KOLO, ktoré v máji zasiahol požiar, otvoria opäť 11. novembra. Obnovený priestor ponúkne množstvo nevyužívaných, ale stále funkčných vecí, komunitnú osvetovú miestnosť či okrúhlu knižnicu. Pribudnú tiež novinky ako oddychová zóna, dielňa na opravu poškodených vecí či SWAP rastlín.



"Medzi stálice patrí osvetová miestnosť, ktorá je obľúbeným komunitným priestorom. Chystáme rôzne upcyklačné workshopy, edukatívne prednášky či výstavy umenia z odpadu. Police budú opäť plné pekných a funkčných vecí, ktoré nám Bratislavčania nosili počas leta," podotýka Martina Čechová, manažérka cirkulárnej ekonomiky mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).



Návštevníci sa zároveň od začiatku budúceho roku môžu tešiť aj na dlhoočakávané oddelenie vybraných elektrospotrebičov.



Priestor KOLO sa nachádza v areáli OC Korzo na Pestovateľskej 13. Je situovaný pri nákupných centrách. KOLO bude opäť otvorené šesť dní v týždni. V utorok až piatok sú návštevníci vítaní od 10.00 do 18.00 h, počas víkendov do 17.00 h. V pondelok býva KOLO zatvorené. Počas riadnych otváracích hodín plní funkciu zberného miesta. Zoznam predmetov, ktoré prijíma alebo neprijíma, je na webe OLO.



Požiar vo vonkajšej časti budovy OC Korzo v Bratislave, ktorý zasiahol aj vnútorné priestory KOLO, vypukol ráno 14. mája. Na mieste neutrpel nikto zranenia. Požiar však zničil vybavenie prevádzky, sklad a všetky predmety určené na opätovné použitie.



Cirkulárny projekt KOLO otvorilo OLO vlani v októbri na Pestovateľskej ulici. Do konca marca ho navštívilo viac ako 50.000 ľudí. Hlavné mesto ušetril projekt o takmer 100 ton potenciálneho odpadu. Jeho súčasťou je aj osvetové a kreatívne centrum.