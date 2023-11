Zrekonštruované KOLO po májovom požiari otvorí opäť svoje brány

Bratislava 9. novembra (TASR) - Bratislavské centrum opätovného využitia KOLO, ktoré v máji zasiahol požiar, otvorí v sobotu (11. 11.) opäť svoje brány. Obnovený priestor znova ponúkne množstvo nevyužívaných, ale stále funkčných vecí, komunitnú osvetovú miestnosť, dielňu či swap rastlín. TASR o tom informovala Zuzana Balková z mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).



"Milovníci izbových rastlín môžu priniesť odrezky a odniesť si nové živé úlovky. Novinkou v KOLO je totiž stály swap rastlín," priblížila Balková.



V osvetovej miestnosti si budú môcť návštevníci zacvičiť, doniesť si však musia podložku na cvičenie. Dielňa bude priestorom pre upcyklačné workshopy, kde sa naučia vyrobiť gumičky do vlasov zo starých pánskych kravát či kľúčenky zo starých reflexných viest OLO. Možnosť oddychu ponúkne chill out zóna s tulivakmi vyrobenými zo starých reklamných bannerov OLO. Pre malých návštevníkov bude pred KOLO pristavené smetiarske auto.



Priestor KOLO sa nachádza na Pestovateľskej ulici, je situovaný pri nákupných centrách. KOLO bude opäť otvorené šesť dní v týždni. V utorok až piatok sú návštevníci vítaní od 10.00 do 18.00 h, počas víkendov do 17.00 h. V pondelok býva KOLO zatvorené. Počas riadnych otváracích hodín plní funkciu zberného miesta. Zoznam predmetov, ktoré prijíma alebo neprijíma, je na webe OLO.



Cirkulárny projekt KOLO otvorilo OLO vlani v októbri na Pestovateľskej ulici. Do konca marca ho navštívilo viac ako 50.000 ľudí. Hlavné mesto ušetril projekt o takmer 100 ton potenciálneho odpadu. Jeho súčasťou je aj osvetové a kreatívne centrum.