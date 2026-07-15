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Zrekonštruované kúpalisko Rosnička v Bratislave otvoria 16. júla
Rozsiahla rekonštrukcia mestského kúpaliska sa začala v polovici novembra 2025.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Zrekonštruované kúpalisko Rosnička v bratislavskej Dúbravke otvoria vo štvrtok (16. 7.). Svoje brány otvorí pre návštevníkov o 9.00 h. Informuje o tom mestská Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) Bratislava na webe i sociálnej sieti.
„Po komplexnej rekonštrukcii a modernizácii bude od 16. júla návštevníkom k dispozícii aj kúpalisko Rosnička. Pridá sa tak k už otvoreným mestským kúpaliskám Delfín, Krasňany, Lamač, Mičurin, Rača, Tehelné pole a areálu Zlaté piesky,“ približuje mestská organizácia.
Rozsiahla rekonštrukcia mestského kúpaliska sa začala v polovici novembra 2025, jej súčasťou bola okrem revitalizácie bazénov aj nová strojovňa s modernou technológiou i obnova infraštruktúry a zázemia.
„Po komplexnej rekonštrukcii a modernizácii bude od 16. júla návštevníkom k dispozícii aj kúpalisko Rosnička. Pridá sa tak k už otvoreným mestským kúpaliskám Delfín, Krasňany, Lamač, Mičurin, Rača, Tehelné pole a areálu Zlaté piesky,“ približuje mestská organizácia.
Rozsiahla rekonštrukcia mestského kúpaliska sa začala v polovici novembra 2025, jej súčasťou bola okrem revitalizácie bazénov aj nová strojovňa s modernou technológiou i obnova infraštruktúry a zázemia.