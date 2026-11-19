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Zrekonštruované mosty v okrese Michalovce sprejazdnia na prelome rokov
Most pred obcou Suché prešiel komplexnou rekonštrukciou, počas ktorej odstránili pôvodnú nosnú konštrukciu a nahradili ju novou.
Autor TASR
Suché 19. novembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) dokončil rekonštrukciu dvoch mostov v okrese Michalovce, a to v obci Kaluža pri Zemplínskej šírave a pred obcou Suché. Na oboch stavbách v súčasnosti prebieha kolaudačné konanie. Ako TASR informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná, do plnej prevádzky bez dopravných obmedzení by ich mali uviesť na prelome rokov.
Most pred obcou Suché prešiel komplexnou rekonštrukciou, počas ktorej odstránili pôvodnú nosnú konštrukciu a nahradili ju novou. Stavebné práce zahŕňali aj zosilnenie spodnej stavby, osadenie nových nosníkov, vybudovanie ríms, inštaláciu bezpečnostných prvkov a položenie nového asfaltového povrchu. V reakcii na podnety verejnosti týkajúce sa skoršieho otvorenia mosta Správa ciest KSK požiadala o vydanie kolaudačného rozhodnutia s vylúčením odkladného účinku odvolania. Podľa kraja ide o časovo porovnateľný postup so získaním povolenia na predčasné užívanie stavby.
V Kaluži sa rekonštrukcia zamerala najmä na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov rekreačnej oblasti. Most má zosilnenú nosnú konštrukciu, nové rímsy, zábradlia, vozovku aj schody vedúce ku chodníku. „Pri Kaluži navyše prinášame novinku v podobe inteligentného priechodu pre chodcov a meteostanice, čo výrazne zvýši bezpečnosť na Zemplínskej šírave,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Kraj zároveň pokračuje v rekonštrukcii mosta v okrese Michalovce pred obcou Zbudza, ktorý je pre havarijný stav úplne uzavretý. Zhotoviteľ už odstránil pôvodnú nosnú konštrukciu a v súčasnosti vykonáva sondy a zosilňovanie spodnej stavby. Nasledovať má osadenie nových pilierov a nosníkov a betonáž spriahajúcej dosky. Pre rozsah poškodenia nebolo možné rekonštrukciu realizovať po poloviciach mosta. Vodiči preto musia využívať 24-kilometrovú obchádzkovú trasu cez Strážske. Predpokladané náklady na obnovu presahujú 1,7 milióna eur. Stavebné práce by mali byť ukončené na jar 2027.
Most pred obcou Suché prešiel komplexnou rekonštrukciou, počas ktorej odstránili pôvodnú nosnú konštrukciu a nahradili ju novou. Stavebné práce zahŕňali aj zosilnenie spodnej stavby, osadenie nových nosníkov, vybudovanie ríms, inštaláciu bezpečnostných prvkov a položenie nového asfaltového povrchu. V reakcii na podnety verejnosti týkajúce sa skoršieho otvorenia mosta Správa ciest KSK požiadala o vydanie kolaudačného rozhodnutia s vylúčením odkladného účinku odvolania. Podľa kraja ide o časovo porovnateľný postup so získaním povolenia na predčasné užívanie stavby.
V Kaluži sa rekonštrukcia zamerala najmä na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov rekreačnej oblasti. Most má zosilnenú nosnú konštrukciu, nové rímsy, zábradlia, vozovku aj schody vedúce ku chodníku. „Pri Kaluži navyše prinášame novinku v podobe inteligentného priechodu pre chodcov a meteostanice, čo výrazne zvýši bezpečnosť na Zemplínskej šírave,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Kraj zároveň pokračuje v rekonštrukcii mosta v okrese Michalovce pred obcou Zbudza, ktorý je pre havarijný stav úplne uzavretý. Zhotoviteľ už odstránil pôvodnú nosnú konštrukciu a v súčasnosti vykonáva sondy a zosilňovanie spodnej stavby. Nasledovať má osadenie nových pilierov a nosníkov a betonáž spriahajúcej dosky. Pre rozsah poškodenia nebolo možné rekonštrukciu realizovať po poloviciach mosta. Vodiči preto musia využívať 24-kilometrovú obchádzkovú trasu cez Strážske. Predpokladané náklady na obnovu presahujú 1,7 milióna eur. Stavebné práce by mali byť ukončené na jar 2027.