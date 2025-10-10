< sekcia Regióny
Verejné osvetlenie v Lučenci vstúpilo do testovacieho režimu
Autor TASR
Lučenec 10. októbra (TASR) - Sústava zrekonštruovaného verejného osvetlenia v Lučenci vstúpila do testovacieho režimu. Projekt obnovy osvetlenia za vyše dva milióny eur už podľa samosprávy prináša úspory. V rámci testovacej prevádzky sa však objavili aj technické poruchy, ktoré v niektorých lokalitách naďalej spôsobujú výpadky verejného osvetlenia. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Lučenci patrí medzi najväčšie investičné projekty mesta za posledné roky. V uplynulých mesiacoch prešlo výmenou vyše 3300 svietidiel, viac ako 50 betónových stĺpov a takmer 90 rozvodných skríň. Celú sústavu osvetlenia bude riadiť nový smart systém.
„Pôvodné osvetlenie bolo nespoľahlivé, energeticky náročné a vyžadovalo častú údržbu. Moderné technológie a úsporné LED svietidlá nám umožnia znižovať spotrebu energie až o 60 percent, čím dosiahneme výraznú úsporu v mestskom rozpočte. Okrem toho majú nové svietidlá dlhšiu životnosť a nevyžadujú takú častú výmenu či servis, čo znamená úsporu aj pri údržbe,“ uviedla primátorka Lučenca Alexandra Pivková.
Obnova osvetlenia podľa samosprávy priniesla okamžitý efekt nielen vo forme úspory elektrickej energie, ale aj v znížení nákladov na údržbu. Kým v roku 2024 spotrebovalo verejné osvetlenie v meste elektrinu takmer za 180.000 eur, v roku 2026 mesto počíta s úsporou vo výške viac ako 100.000 eur. Ďalších 20.000 eur plánuje ušetriť na údržbe.
Zrekonštruovaná sústava verejného osvetlenia v Lučenci sa aktuálne nachádza v testovacom režime, realizuje sa optimalizácia hodnôt ističov, nastavuje sa rovnomernosť zaťaženia jednotlivých okruhov a zosúlaďuje sa funkčnosť starých a nových súčastí osvetlenia. Samospráva priznáva, že sa počas rekonštrukcie a tiež v rámci testovacej prevádzky objavili technické poruchy, a to najmä v elektrických súčastiach vetiev verejného osvetlenia. V niektorých lokalitách poruchy naďalej spôsobujú výpadky, podľa radnice sa aktuálne týkajú približne desiatich percent svetelných bodov v meste.
„Zhotoviteľ diela a príslušní zamestnanci mesta intenzívne pracujú na odstraňovaní zistených nedostatkov. Za nepríjemnosti sa dotknutým obyvateľom ospravedlňujeme a ďakujeme im za trpezlivosť,“ uviedla radnica s tým, že po uvedení verejného osvetlenia do vyhovujúceho stavu a prebratí diela bude spustená skúšobná prevádzka, ktorá by mala trvať približne jeden rok. „Jej účelom je odskúšanie prevádzkových postupov a správneho nastavenia technológie tak, aby bolo zabezpečené bezproblémové prevádzkovanie a technologicky správne fungovanie diela,“ dodalo mesto.
