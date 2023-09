Harmincovu ulicu v Bratislave dajú čoskoro do predbežného užívania

Bratislava 13. septembra (TASR) - Zrekonštruovanú a rozšírenú Harmincovu ulicu v bratislavskej Dúbravke by mali odovzdať do predbežného užívania v najbližších dňoch. Ulicu síce čakajú ešte plánované dokončovacie práce, ktoré by mali trvať do novembra, tie by však nemali mať vplyv na jej priechodnosť pre autá a autobusy. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informovali zástupcovia hlavného mesta a mestskej časti.



"Verím, že rozšírená Harmincova ulica už teraz výrazne zlepší každodenný komfort pre vodičov a cestujúcich. A po jej kompletnom dokončení získajú obyvatelia nielen Dúbravky, ale aj okolitých mestských častí modernú, ale najmä bezpečnú komunikáciu," skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Zásadnou časťou projektu je rozšírenie ulice o dva jazdné pruhy, teda na štvorprúdovú komunikáciu s dvoma bus pruhmi, jeden v každom jazdnom smere. V plynulom prejazde bránili motoristom práve autobusy mestskej hromadnej dopravy (MHD), ktoré zastavovali na zastávkach priamo v jazdných pruhoch. Okrem rozšírenia počtu jazdných pruhov z dvoch na štyri je súčasťou projektu aj nový priechod pre chodcov a nové zastávky MHD. Nová svetelná signalizácia má zabezpečiť preferenciu MHD. Okrem toho sa pripravuje cyklotrasa aj cyklochodník.







Harmincova ulica bola postavená v 70. rokoch minulého storočia. Dlhé roky však už kapacitnými možnosťami ani technickou úrovňou zaostávala za nárokmi na modernú a bezpečnú cestu. Projekt bol v minulosti podľa samospráv označovaný za nezrealizovateľný. Problémom bolo vysporiadanie, kúpa alebo zámena pozemkov pod komunikáciou alebo v jej blízkosti.



"Nachádzali sa tu rôzne dvojité vlastníctva, dedičské konania, reštitúcie. Alebo veľa vlastníkov, ktorí už nežijú na Slovensku," poznamenal bratislavský mestský poslanec za Dúbravku Juraj Káčer.



Na rozšírenie Harmincovej bolo vydané územné rozhodnutie ešte v roku 2007. Projekt však brzdili roky nevysporiadané pozemky. Ich výkup prebiehal v etapách, zavŕšiť ho a nadobudnúť všetky potrebné pozemky (celkovo 14) sa hlavnému mestu podarilo v roku 2019, a to aj v spolupráci so súkromným sektorom. Následne sa vlani v lete začala premena pôvodnej dvojpruhovej komunikácie na štvorpruhovú. Realizátorom je spoločnosť Strabag. Celková cena diela dosiahla 3.611.500,52 eura s DPH.