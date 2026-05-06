Zrekonštruovanú historickú radnicu Vo Fiľakove odovzdali do užívania
Autor TASR
Fiľakovo 6. mája (TASR) - Vo Fiľakove v Lučeneckom okrese odovzdali v stredu do užívania zrekonštruovanú historickú radnicu. Sídlo mestského úradu prešlo v uplynulých dvoch rokoch komplexnou rekonštrukciou. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.
Radnica je v súčasnosti v plnej prevádzke a k dispozícii pre občanov. Mesto na svojej oficiálnej webstránke uvádza, že vo štvrtok 7. mája budú služby úradu pre občanov k dispozícii od 7.30 do 16.00 h. V piatok 8. mája bude zatvorené. V rámci konsolidácie 8. máj, Deň víťazstva nad fašizmom, v roku 2026 zrušili ako deň pracovného pokoja, sviatkom však zostal. Zamestnanci by tak mali počas neho pracovať, zároveň však majú mať nárok na príplatok.
Rekonštrukcia historickej radnice vo Fiľakove sa začala v júni 2024, samospráva na projekt získala z plánu obnovy takmer 2,5 milióna eur. Mestský úrad pre stavebné práce v uplynulých dvoch rokoch sídlil na viacerých adresách. Samotná radnica medzičasom prešla komplexnou obnovou, ktorá bola zameraná najmä na zníženie energetickej náročnosti objektu.
Historickú radnicu vo Fiľakove začali stavať v roku 1911, dokončená bola o rok neskôr. Autormi objektu postaveného v secesnom štýle sú lučeneckí stavitelia Pál Schmidt a Pál Jakab. Posledné roky bolo sídlo mestského úradu v nevyhovujúcom technickom stave, problémom bolo vlhnutie múrov, rozpadávajúca sa strecha i energeticky nehospodárna prevádzka objektu.
