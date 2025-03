Zrekonštruovanú plaváreň Pasienky otvoria pre verejnosť

Snímka zo zrekonštruovanej plavárne Pasienky 7. marca 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 7. marca (TASR) - Zrekonštruovanú bratislavskú plaváreň Pasienky otvoria pre verejnosť 15. marca. Jediný 50-metrový osemdráhový bazén v hlavnom meste bude slúžiť aj športovým klubom, prvé plavecké preteky sa začnú už tento víkend. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo. Celkové náklady na rekonštrukciu presiahli 5,5 milióna eur.priblížil Vallo. Dodal, že zároveň prišlo k výmene celého vnútra, 50-metrového bazéna vrátane obkladov, dlažby, multimediálnej tabule aj prístavby na uskladnenie plaveckých dráh či vodnopólových bránok. Primátor objasnil, že pokračovať chcú aj rekonštrukciou exteriéru, kde by mohol vzniknúť nový bazén.Vallo doplnil, že vymenené boli tiež okná a vyriešené zatekanie stien a strechy.ozrejmil. Pripomenul, že keďže je budova pamätihodnosťou mesta, rekonštrukcia prebiehala v duchu zachovania pôvodného zámeru architekta Kamila Kosmana pod dohľadom jeho syna architekta Reného Kosmana, no stále v súlade s modernými trendmi.Viceprimátorka Bratislavy Lenka Antalová Plavúchová vyzdvihla, že plaváreň otestovali aj slovenskí plavci. "poznamenala. Dodala, že prvé súťaže vo vodnom póle, plávaní či v synchronizovanom plávaní odštartujú tento mesiac.Riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Ladislav Križan poďakoval mestu Bratislava, za kľúčové považuje zisk pozemkov pod samotnou plavárňou za viac ako dva milióny eur.podotkol. Dodal tiež, že vo vedľajšej budove sa osádza nové teleso nerezového 25-metrového bazéna, ktorý bude k dispozícii na jeseň.Starosta Nového Mesta Matúš Čupka ocenil, že zmeny v rámci rekonštrukcie neboli len kozmetické. "povedal Čupka. Váži si aj investície do technologického zázemia budovy, ktoré robia Pasienky ekologickejšou plavárňou.Plaváreň Pasienky čaká zároveň "oslava", keďže 26. marca uplynie 50 rokov od právoplatnosti jej kolaudácie (26. 3. 1975). Pripravuje sa napríklad 24-hodinový plavecký maratón spojený s "veľkou županovou párty" a ďalšími sprievodnými akciami.