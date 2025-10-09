< sekcia Regióny
Zrekonštruovanú plochu v Partizánskom už môžu využívať vodiči
Na realizáciu investície schválilo mestu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko.
Autor TASR
Partizánske 9. októbra (TASR) - Zrekonštruovanú spevnenú plochu pri predajni potravín v mestskej časti Luhy I v Partizánskom už môžu využívať vodiči. Obnova plochy je súčasťou projektu vodozádržných opatrení vo vnútrobloku Nádražnej a Družstevnej ulice, samospráva v lokalite zabezpečí ešte výsadbu zelene. Informoval o tom primátor Jozef Božik.
„Išlo o lokalitu, ktorá bola desaťročia zdevastovaná. Som veľmi rád, že vďaka európskym zdrojom sme získali priestor na to, aby sme túto plochu zrekonštruovali. Je tu vytvorených 69 parkovacích miest, zároveň tu pribudli aj chodníky, ktoré sú vyznačené červenou farbou,“ uviedol Božik.
Upozornil, že vodiči po novom môžu parkovať len na tých miestach, ktoré sú vyznačené vodorovnými čiarami. V lokalite bude v tejto súvislosti častejšie hliadkovať i mestská polícia, ktorá bude vodičov na túto skutočnosť upozorňovať.
„Časť parkovacích miest v novembri opäť na niekoľko dní uzatvoríme z dôvodu výsadby stromov a zelene,“ avizoval primátor.
Na realizáciu investície schválilo mestu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko. Náklady na práce sú v zmysle zmluvy o dielo 298.157,83 eura.
