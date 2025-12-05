< sekcia Regióny
Zrekonštruovaný Bellušov vodojem je opäť bez lešenia a v novom šate
Národná technická pamiatka Bellušov vodojem v Trnave prešiel v predchádzajúcich mesiacoch rekonštrukciou za približne 412. 000 eur bez DPH.
Autor TASR
Trnava 5. decembra (TASR) - Národná technická pamiatka Bellušov vodojem v Trnave prešiel v predchádzajúcich mesiacoch rekonštrukciou za približne 412.000 eur bez DPH. Ako v piatok priblížil generálny riaditeľ Trnavskej vodárenskej spoločnosti (TAVOS) Vladimír Púčik, išlo o generálnu opravu exteriéru a čiastočne aj vnútorných priestorov vodojemu.
„Rekonštrukcia trvala pol roka. Bolo to veľmi náročné. Pôvodne sme plánovali, že to budú robiť horolezci na lanách, ale napokon sme pristúpili k tomu, že bolo okolo celého vodojemu lešenie,“ povedal Púčik s tým, že v ďalšom kroku zrekonštruujú aj osvetlenie vodojemu. „Bellušov vodojem je veľmi dôležitá súčasť našej spoločnosti, ktorá dodáva mestu Trnava vodu. Do vodojemu prichádza voda z Dobrej Vody a Dechtíc pre obyvateľov mesta,“ doplnil.
Primátor Trnavy Peter Bročka avizuje v budúcom roku sprístupnenie časti vodárenskej záhrady verejnosti. „Po zvýšení bezpečnostných opatrení sa nám v budúcom roku prakticky s istotou podarí sprístupniť časť vodárenskej záhrady v časovo limitovanom dennom režime,“ spresnil.
Bellušov vodojem bol uvedený do prevádzky v roku 1954. Išlo o zavŕšenie komplexnej rekonštrukcie vodovodnej siete v Trnave po takmer polstoročných prípravách. Je dôležitou strategickou súčasťou technickej infraštruktúry nevyhnutnej na fungovanie života v meste, je zároveň významnou architektonickou pamiatkou obdobia moderny. Naposledy prešiel rekonštrukciou pred približne 15 rokmi.
