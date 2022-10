Zrekonštruovaný kaštieľ v Modre otvorí v sobotu brány pre verejnosť

Bratislava 4. októbra (TASR) – Donedávna schátraný kaštieľ v Modre, národná kultúrna pamiatka, otvorí po komplexnej rekonštrukcii opäť svoje brány verejnosti. Stane sa tak v sobotu (8. 10.) v rámci dňa otvorených dverí. Návštevníci si budú môcť pozrieť vynovené vonkajšie i vnútorné priestory, pripravený bude pre nich aj kultúrno-hudobný program. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.



V modranskom kaštieli by malo zároveň vzniknúť kultúrno-kreatívne centrum pre vinárov, vinohradníkov, umelcov, žiakov, keramikárov, neziskové organizácie, ale i laickú a odbornú verejnosť. Zázemie nájdu malé javiskové formy, rôzne výstavy a podujatia, chýbať nebude ani vináreň s vlastnou pivnicou a vinotékou.



"Vlajkovou loďou projektu je vytvorenie digitálno-dokumentačného centra so študovňou. Vďaka digitalizácii zachováme kultúrne bohatstvo Malokarpatska a prihraničného rakúskeho regiónu Weinviertel," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba s tým, že v pláne je tiež kompletná revitalizácia záhrady. Hotová má byť do konca roka.



V rámci obnovy bola opravená strecha, okná i historická fasáda. Rekonštrukciu prešli aj vnútorné priestory, ktoré budú slúžiť na kultúrne i vzdelávacie aktivity. Sú bezbariérové, pričom každá miestnosť bude mať iné zameranie, čím kraj podporí aj tradičné remeslá, lokálne produkty i gastronómiu.



Kaštieľ otvoria predstavitelia kraja spolu s rakúskymi partnermi v piatok (7. 10.). Pre verejnosť bude kaštieľ otvorený následne v sobotu od 10.00 do 17.00 h.



Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli 2.720.000 eur, z toho na rekonštrukciu kaštieľa a záhrady 2.400.000 eur a na interiérové vybavenie 320.000 eur. Z externých zdrojov získal kraj dva milióny eur. Ide o projekt cezhraničnej spolupráce.