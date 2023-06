Zrekonštruovaný most cez Laborec v Michalovciach oficiálne otvorili

Michalovce 22. júna (TASR) - Most cez Laborec na Vinianskej ulici v Michalovciach vo štvrtok oficiálne otvorili, ukončené boli všetky práce. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková. Most dlhý viac ako 66 metrov kraj rekonštruoval od polovice apríla minulého roku, stálo ho to 850.000 eur.



Približne 40-ročný most bol na pokraji svojej životnosti. Po rekonštrukcii bol plne prejazdný od polovice januára. "Most je prejazdný už nejakú dobu, avšak kým je administratívne daný do užívania a schvália to všetky štátne orgány, nejakú dobu to trvá. Dnešok je dňom, keď je už oficiálne prejazdný a spĺňa všetky zákonné a legislatívne požiadavky," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Počas prác sa museli vyrovnať s viacerými problémami. Podľa jeho slov sa v minulosti zanedbávala údržba mosta. KSK ho po novom plánuje udržiavať tak, aby bola jeho životnosť čo najdlhšia.



"Je to hlavný ťah na Zemplínsku šíravu. Rekonštrukciu mosta vnímame nielen ako podporu mestu Michalovce a jej obyvateľom, ale zároveň aj ako rozvoj turizmu, keďže je potrebné dostať sa k turistickým destináciám po kvalitnej dopravnej infraštruktúre," dodal.



Primátor Michaloviec Miroslav Dufinec pripomenul, že uvedený most je spolu s priľahlým kruhovým objazdom kľúčovým v rámci dopravy v meste. Keďže je jednou z prístupových ciest na neďalekú vodnú nádrž, nápor evidujú práve v letných mesiacoch.