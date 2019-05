Zrekonštruovaný most cez rieku Orava odovzdali do užívania

Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová povedala, že po troch rokoch útrap je rada, že most bude otvorený.

Nižná 31. mája (TASR) – Most cez rieku Orava v obci Nižná, ktorý je súčasťou dopravného spojenia s Poľskom, v piatok odovzdali do predčasného užívania. Stalo sa tak po približne rok trvajúcej rekonštrukcii v hodnote 1,78 milióna eur bez DPH.



„Most, ktorý dnes dávame do predčasného užívania, meria necelých 90 metrov, realizácia trvala zhruba 12 mesiacov. Treba však do toho započítať aj projekčnú činnosť, to znamená, že samotná výstavba bola ešte kratšia. Súčasťou zákazky bolo aj náhradné riešenie dočasného mosta, ktorý sme postavili hneď vedľa. Demontujeme ho o mesiac,“ povedal po slávnostnom odovzdaní mosta generálny riaditeľ spoločnosti Váhostav Marián Moravčík.



Podľa riaditeľa Investičnej výstavby a správy ciest (IVSC) Slovenskej správy ciest (SSC) Žilina Ivana Brečku je životnosť mosta pri tomto druhu rekonštrukcie plánovaná na ďalších 100 rokov. „Pokiaľ nenastanú nejaké živelné pohromy alebo niečo podobné, dovolím si tvrdiť, že stavba je v 100-percentnom technickom poriadku a v súlade s platnými normami. Nevidím dôvod na obavy,“ uviedol.



Pre oravskú obec Nižná je most nenahraditeľný. Upozornil na to starosta Jaroslav Rosina. „Obec je predelená riekou Orava a tento jeden most ju spája. Jednoznačne je pre nás ten most strategický. Je na ňom jediný maličký chodníček. Intenzita premávky v jednom aj druhom smere dokopy dosahuje v priemere 15.000 vozidiel denne 365 dní v roku. Som rád, že sa most spravil, a dúfam, že pôjdeme ďalej a budeme robiť aj na rýchlostnej ceste R3,“ doplnil.



Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová povedala, že po troch rokoch útrap je rada, že most bude otvorený. „Len treba zduplikovať, že intenzitu dopravy to nezníži. Len sa zlepšia podmienky pre cestujúcich aj miestnych obyvateľov, ktorí už nebudú musieť dennodenne počúvať búchanie mosta. Kým však nebude začatá a dorobená cesta R3, dovtedy tá intenzita bude stále veľmi vysoká,“ poznamenala.



Podľa riaditeľa IVSC SSC Žilina je v Žilinskom kraji viac mostov, ktoré je potrebné opraviť a zrekonštruovať. V druhej fáze modernizácií a opráv mostov majú vytypované viaceré takéto mosty. „Zatiaľ však nebudem konkretizovať, lebo všetky sú v štádiu posudzovania na ministerstve,“ uzavrel Brečka.