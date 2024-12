Zrekonštruovaný most v Tornali pre záťažovú skúšku na jednu noc uzavrú

Tornaľa 12. decembra (TASR) - Zrekonštruovaný most na Francisciho ulici v meste Tornaľa v noci z piatka (13. 12.) na sobotu (14. 12.) úplne uzavrú. Dôvodom je vykonanie statickej zaťažovacej skúšky. TASR o tom informoval hovorca Slovenskej správy ciest Lukáš Trepáč.



Most, po ktorom denne prejde približne 2550 vozidiel, uzavrú pre všetku dopravu v piatok o 20.00 h. Obmedzenie by malo trvať do soboty do 8.00 h. "Počas zaťažovacej skúšky a uzávery mosta bude doprava vedená po vyznačených obchádzkových trasách," priblížil Trepáč.



Most na Francisciho ulici v Tornali prešiel v uplynulých mesiacoch rekonštrukciou. Statická zaťažovacia skúška má overiť mostnú konštrukciu a súčasne ukončiť predmetný projekt obnovy mosta.