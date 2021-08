Športový areál trnavskej školy je k dispozícii aj verejnosti

Trnava 20. augusta (TASR) - Zrekonštruovaný športový areál školy na Ulici Maxima Gorkého v Trnave je verejnosti sprístupnený od piatka. Verejnosť bude mať aktuálne k dispozícii workoutové prvky, detské ihrisko a basketbalové ihrisko.



Cena investície do rekonštrukcie sa vyšplhala na 703.000 eur s DPH. V areáli sa spravili investície pre viacero druhov športov od atletiky až po loptové hry. "Prevádzkové hodiny budú počas školských prázdnin a víkendov od 10.00 do 20.00 h, v čase školského vyučovania od 17.00 do 20.00 h," informovalo mesto na webovej stránke.



Momentálne sa ešte uskutočňujú záverečné práce v súvislosti s oplotením areálu. "Pracujeme na obnove oplotenia celého areálu. Z toho dôvodu sa ešte nebude dávať zo začiatku k dispozícii celý areál pre verejnosť. Športovať sa ešte nebude môcť na futbalovom ihrisku a bežeckej dráhe, prosíme o dodržiavanie tohto zákazu," uviedol vedúci mestského odboru školstva, mládeže a športu Michal Špernoga.