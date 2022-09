Zrekonštruovaný štadión v Sp. Novej Vsi sprístupnia verejnosti

Spišská Nová Ves 24. septembra (TASR) - V Spišskej Novej Vsi onedlho sprístupnia verejnosti zrekonštruovaný atletický štadión na Sadovej ulici. Ako prví ho v pondelok (26. 9.) otestujú miestni žiaci, a to v desiatich disciplínach. Uviedla to vedúca oddelenia školstva na tamojšom mestskom úrade Dana Mrnková s tým, že takto si splnia svoju povinnosť testovať pohybové predpoklady žiakov 3. ročníkov podľa Organizačných pokynov rezortu školstva.



Rekonštrukciu atletického štadióna Tatran v hodnote viac ako 1,3 milióna eur dokončili v júni, pričom práce trvali viac ako rok. Atletický ovál a technické sektory by mali spĺňať pravidlá a štandardy Medzinárodnej atletickej federácie. Atletický štadión bol postavený v roku 1964. V rámci rekonštrukcie najprv zbúrali starú tribúnu pre nevyhovujúci stav a rozšíril sa atletický ovál. "Vytvorila sa osemdráhová rovinka a šesťdráhový ovál. Zároveň sa odstránil pôvodný škvarový povrch a podklad pod atletickým oválom. Natiahol sa nový atletický povrch a vytvoril nový štrkový podklad, a tiež sektory technických disciplín," priblížil primátor mesta Pavol Bečarik.



Okrem uvedených prác sa urobila aj nová elektrická prípojka pre areál. Vybudovala sa nová elektroinštalácia pre časomieru, osadili sa kamery a stĺpy umelého osvetlenia. Keďže bol celý areál veľmi podmočený, súčasťou prác bolo aj jeho oddrenážovanie.



Mestu sa podarilo získať na obnovu športového stánku od Slovenského atletického zväzu externé zdroje vo výške 250.000 eur. Zvyšok hradilo mesto zo svojho rozpočtu. Samospráva v týchto dňoch začala s dobudovaním zázemia štadióna. V rámci neho by tam mala pribudnúť budova so šatňami, sociálnym zázemím a priestormi pre správcu. Pre tréningové atletické centrum získalo aj dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške takmer 209.000 eur.