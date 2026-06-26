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Zrekonštruujú kruhovú križovatku na Ulici A. Hlinku v Prievidzi
Križovatka na Ulici A. Hlinku v širšom centre mesta slúži ako hlavný dopravný uzol pre osobnú aj nákladnú dopravu. Na základe diagnostiky je v havarijnom stave.
Autor TASR
Prievidza 26. júna (TASR) - Kruhová križovatka na Ulici A. Hlinku prejde komplexnou rekonštrukciou za viac ako 530.000 eur. Združená investícia Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a mesta Prievidza počíta i s obnovou priľahlej cestnej komunikácie a vybraných chodníkov. Základný kameň stavby poklepali v piatok.
Križovatka na Ulici A. Hlinku v širšom centre mesta slúži ako hlavný dopravný uzol pre osobnú aj nákladnú dopravu. Na základe diagnostiky je v havarijnom stave. Projekt rekonštrukcie, ktorej spracovanie zabezpečil TSK, je rozdelený na tri stavebné objekty - úprava cesty III/1774 na Ulici A. Hlinku, úprava miestnej cesty na Ulici G. Švéniho a úprava chodníkov pre peších.
Združená investícia krajskej a mestskej samosprávy počíta s rekonštrukciou a modernizáciou kruhovej križovatky. „Modernizácia je to preto, lebo budú zlepšené pomery na kruhovom objazde. Šírka dopravného pásu bude 7,5 metra, cez túto križovatku tak jednoduchšie prejde aj väčšia doprava,“ uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.
Súčasťou združenej investície je podľa neho nielen komplexná rekonštrukcia kruhového objazdu, ale aj rekonštrukcia časti miestnej komunikácie, ktorá patrí mestu, tiež rekonštrukcie chodníkov a ďalších častí v majetku mesta.
„Celková investícia je vo výške 531.000 eur, z toho kraj zo svojho rozpočtu platí 350.000 eur a tento zvyšok platí mesto Prievidza,“ vyčíslil predseda TSK.
Primátorka Prievidze Katarína Macháčková vyzdvihla spoluprácu s TSK na rekonštrukcii. Podľa svojich slov verí, že obnova kruhovej križovatky zvýši komfort cestujúcich v tomto dopravnom uzle. „Je to pekný príklad spolupráce kraja a samosprávy. Verím, že takýchto spoločných projektov budeme mať veľa,“ podotkla.
Rekonštrukčné práce zabezpečí na základe výsledku verejného obstarávania spoločnosť Strabag, realizovať ich bude za čiastočnej uzávery križovatky. Dokončiť by ich mala do štyroch mesiacov.
Križovatka na Ulici A. Hlinku v širšom centre mesta slúži ako hlavný dopravný uzol pre osobnú aj nákladnú dopravu. Na základe diagnostiky je v havarijnom stave. Projekt rekonštrukcie, ktorej spracovanie zabezpečil TSK, je rozdelený na tri stavebné objekty - úprava cesty III/1774 na Ulici A. Hlinku, úprava miestnej cesty na Ulici G. Švéniho a úprava chodníkov pre peších.
Združená investícia krajskej a mestskej samosprávy počíta s rekonštrukciou a modernizáciou kruhovej križovatky. „Modernizácia je to preto, lebo budú zlepšené pomery na kruhovom objazde. Šírka dopravného pásu bude 7,5 metra, cez túto križovatku tak jednoduchšie prejde aj väčšia doprava,“ uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.
Súčasťou združenej investície je podľa neho nielen komplexná rekonštrukcia kruhového objazdu, ale aj rekonštrukcia časti miestnej komunikácie, ktorá patrí mestu, tiež rekonštrukcie chodníkov a ďalších častí v majetku mesta.
„Celková investícia je vo výške 531.000 eur, z toho kraj zo svojho rozpočtu platí 350.000 eur a tento zvyšok platí mesto Prievidza,“ vyčíslil predseda TSK.
Primátorka Prievidze Katarína Macháčková vyzdvihla spoluprácu s TSK na rekonštrukcii. Podľa svojich slov verí, že obnova kruhovej križovatky zvýši komfort cestujúcich v tomto dopravnom uzle. „Je to pekný príklad spolupráce kraja a samosprávy. Verím, že takýchto spoločných projektov budeme mať veľa,“ podotkla.
Rekonštrukčné práce zabezpečí na základe výsledku verejného obstarávania spoločnosť Strabag, realizovať ich bude za čiastočnej uzávery križovatky. Dokončiť by ich mala do štyroch mesiacov.