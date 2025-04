Zrekonštruujú úsek cesty II/527 v okrese Krupina

Krupina 11. apríla (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) opraví približne 7,7 kilometra dlhý úsek cesty II/527 v okrese Krupina. Rekonštrukcia úseku, na trase ktorého sa nachádzajú tri mosty a deväť priečnych priepustov, má byť ukončená do konca roka a vyžiada si aj dopravné obmedzenia.



Barbara Károlyová z komunikačného oddelenia BBSK pre TASR priblížila, že stavba je pokračovaním už zrealizovanej rekonštrukcie ciest II/526 a II/527 v rámci okresu Zvolen. Riešený úsek sa začína na hranici okresov Krupina a Veľký Krtíš a končí sa na hranici okresov Krupina a Zvolen.



„Bude zrekonštruovaný úsek o dĺžke približne 7,7 kilometra vrátane troch mostov a deviatich priepustov. Existujúce zvodidlá budú vymenené a na niektorých úsekoch budú zvodidlá doplnené pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky,“ podotkla Károlyová s tým, že aktuálne je vozovka aj mosty v nevyhovujúcom stave.



Stavbu za viac ako 3,159 milióna eur zrealizuje spoločnosť Eurovia SK, vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv. Károlyová doplnila, že na realizáciu rekonštrukcie získal kraj nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie poskytnutý v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027.



Rekonštrukcia úseku by mala byť hotová do konca roka, so stavebnými prácami začnú podľa jej slov v druhom kvartáli. „Dátum ukončenia stavebných prác bude závisieť od poveternostných podmienok. Počas rekonštrukcie cesty II/527 je potrebné rátať s dopravnými obmedzeniami,“ poznamenala Károlyová.



Doplnila, že z dôvodu nedostatočnej šírky vozovky a nemožnosti rekonštruovať tento úsek po poloviciach budú musieť vodiči počítať s úplnými uzáverami vybraných úsekov cesty na čas potrebný na realizáciu rekonštrukčných prác. Doprava bude vedená po obchádzkových trasách.