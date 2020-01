Zrenovovaná škôlka v Záhorskej Bystrici sa uchádza o Európsku cenu

Bratislava 21. januára (TASR) - Zrekonštruovaná a nadstavbou priestorovo rozšírená budova materskej školy v bratislavskej Záhorskej Bystrici sa dostala do finálového výberu kandidátov na Európsku cenu. V súťaži, ktorá pred štvrťstoročím vznikla v Poľsku a v posledných rokoch získala medzinárodný charakter, oceňujú výnimočné nové stavby i modernizácie starších objektov.



Informáciu o zaradení architektonického projektu a realizácie škôlky do finále tohtoročnej súťaže zverejnila mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica na sociálnej sieti. "Z viac ako 510 nominovaných stavieb aktuálne postúpila modernizovaná škôlka do top 85 diel, z ktorých sa v septembri 2020 vyberú a ocenia najlepšie stavby na slávnostnom galavečere pod záštitou ministrov poľskej vlády," uviedla samospráva.







Zrenovovanú škôlku v Záhorskej Bystrici oficiálne otvorili 8. januára 2020. V nových priestoroch ponúka kapacity pre osem tried. Súčasťou rekonštrukcie okrem nadstavby bola i obnova fasády, taktiež výmena elektroinštalácie i podlahových krytín, rovnako tak vybudovanie novej prípojky vody.