Zriadenie Strednej zdravotníckej školy v Martine schválili
Turiec je jediným z piatich regiónov ŽSK, kde absentuje stredoškolské zdravotnícke vzdelávanie.
Autor TASR
Martin 25. augusta (TASR) - Od školského roku 2026/2027 začne výchovno-vzdelávací proces na Strednej zdravotníckej škole v Martine. Zriadenie školy ako príspevkovej organizácie schválili krajskí poslanci na pondelkovom rokovaní Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Krajská samospráva ju neskôr chce zlúčiť do jedného subjektu s Gymnáziom Viliama Paulinyho Tótha a Obchodnou akadémiou v Martine.
Ako pri predkladaní dôvodovej správy poznamenala riaditeľka odboru školstva a športu Úradu ŽSK Miroslava Abrmánová, zriadenie školy je reakciou na dlhodobý nedostatok praktických sestier v regióne. „Hlavným cieľom je výchova a vzdelávanie v dennom, ale aj pomaturitnom štúdiu v odbore praktická sestra a večernom štúdiu v odbore sanitár. Vzhľadom na špičkové zázemie medicínskeho výskumu v meste Martin sa pre strednú školu otvára perspektíva rozvoja do budúcnosti aj v odboroch farmaceutický alebo zdravotnícky laborant,“ uviedla Abrmánová.
Turiec je jediným z piatich regiónov ŽSK, kde absentuje stredoškolské zdravotnícke vzdelávanie. Stredná zdravotnícka škola naposledy fungovala v Martine pred dvomi desiatkami rokov, keď ju začlenili pod Jesseniovu lekársku fakultu (JLF) Univerzity Komenského (UK) a pretransformovali na vysokoškolskú prípravu sestier.
Na zriadení školy spolupracuje ŽSK s Univerzitnou nemocnicou Martin (UNM) a JLF UK. Škola bude sídliť v priestoroch gymnázia, pričom predpokladané investičné náklady na stavebné úpravy a vybavenie priestorov odhadli na 1,7 milióna eur. „Finančné krytie kapitálových výdavkov, ako aj výdavkov na materiálno technické vybavenie je garantované zo strany Ministerstva zdravotníctva SR formou priamej výzvy cez UNM. Zo strany ŽSK predpokladáme minimálne výdavky,“ vysvetlila Abrmánová.
Kapacita gymnaziálnej budovy v Martine je na úrovni 750 žiakov, a keďže počet žiakov gymnázia budú udržiavať na úrovni do 500 žiakov, priestor pre rozvoj strednej zdravotníckej školy je 250 žiakov. Pedagogickí zamestnanci všeobecno-vzdelávacích predmetov budú zdieľaní so zamestnancami gymnázia a pedagogickí zamestnanci odborných predmetov sú garantovaní UNM a JLF UK.
