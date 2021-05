Zriaďovateľka škôlky v Bratislave si pád omietky nevie vysvetliť

Bratislava 18. mája (TASR) – Zriaďovateľka a riaditeľka súkromnej škôlky na Medenej v Bratislave Martina Danišová nevie, prečo v pondelok (17. 5.) spadla počas obedu na deti zo stropu omietka. Nezistili to podľa nej statici a ani hasiči. Povedala to pre TASR s tým, že všetky deti sú v poriadku, boli "len" v šoku.



"Škôlka zatvorená nie je, akurát sa nepoužíva tá jedna malá miestnosť. Herne a spálne sú v poriadku," uviedla zriaďovateľka. Aj keď nie sú majiteľmi budovy, avizuje, že zaistia strop sadrokartónom na vlastné náklady. "Urobíme to aj napriek tomu, že statici potvrdili bezpečnosť stropov po obhliadke celej škôlky," podotkla Danišová.



Na deti podľa hovorkyne Prezídia Hasičského a záchranného zboru Kataríny Križanovej spadla omietka s rozmermi približne dva krát štyri metre. "Dve deti utrpeli šok," informovala v pondelok. Neskôr spresnila, že jedno z detí bolo prevezené do nemocnice.