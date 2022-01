Zrkadlová sála v trnavskom divadle bude opäť slúžiť na podujatia

Snímka zo slávnostného otvorenia zrekonštruovanej Zrkadlovej sály v Divadle Jána Palárika v Trnave vo štvrtok 27. januára 2022. Foto: TASR

Trnava 27. januára (TASR) – Sumu viac ako pol milióna eur si vyžiadala rekonštrukcia reprezentatívnej historickej zrkadlovej sály v Divadle Jána Palárika (DJP) v Trnave. Od júna uplynulého roka v nej Trnavský samosprávny kraj (TTSK) realizoval rekonštrukciu, výsledkom ktorej je podoba zo začiatku 20. storočia. DJP ju chce podľa slov riaditeľky Zuzany Hekel verejnosti predstaviť v marci na podujatí s celodenným programom.TTSK podľa predsedu Jozefa Viskupiča doteraz investoval do opravy divadla takmer už dva milióny eur, keď sa obnovilo priečelie budovy a realizovali sa ďalšie práce, v ktorých plánuje pokračovať v tomto aj budúcom roku.uviedol Viskupič. Farebnosť i ďalšie prvky sa vrátili podľa slov vedúceho tímu obnovy Petra Hudáka na základe reštaurátorského výskumu do stavu vzniku v roku 1907. Bola zrenovovaná zachovalá parketová podlaha, došlo ku komplexnej rekonštrukcii dverí a dverových zárubní, v „zrkadlovke“, ako ju poznajú generácie Trnavčanov, visia nové lustre, takmer verné repliky pôvodných.informoval Hudák.Názov sály obyvatelia mesta odvodili od veľkých zrkadiel na stenách. Nie všetky sa po obnove prinavrátili, no pribudli nové. Tri kusy s honosnými vyrezávanými pozlátenými rámami, ktoré do sály zavesili pri predchádzajúcej obnove práve na zamurovaný vstup, TTSK dáva podľa slov Viskupiča do dlhodobej výpožičky vlastníkom takisto rekonštruovaného kaštieľa vo Voderadoch pri Trnave, odkiaľ zrkadlá pochádzali a boli majetkom rodu Zichy.Zrkadlovú sálu, ktorej pôvodný názov Pannonia chce podľa Hekel divadlo pri niektorých podujatiach používať, čakajú koncerty vážnej i modernej hudby, v zadnej časti sa budú konať výstavy, priestor je uspôsobený na konferencie.doplnila riaditeľka DJP.