Utorok 13. január 2026
Zrúbaný strom vo Veľkej Lomnici poškodil elektrické vedenie

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Distribučnej spoločnosti vznikla škoda, ktorá doposiaľ nebola presne vyčíslená.

Autor TASR
Veľká Lomnica 13. januára (TASR) - Polícia vyšetruje trestný čin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. K incidentu došlo v nedeľu (11. 1.) popoludní v katastrálnom území obce Veľká Lomnica v okrese Kežmarok, na brehu rieky Poprad, kde bol zrúbaný strom - smrek červený - vo výške približne jeden meter nad zemou. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, pri páde na zem strom zachytil niekoľko vodičov vysokého napätia.

„Poškodením týchto vodičov došlo k prerušeniu distribúcie elektriny v obciach Huncovce a Veľká Lomnica,“ uviedla hovorkyňa s tým, že distribučnej spoločnosti vznikla škoda, ktorá doposiaľ nebola presne vyčíslená.
