Zrušená škola v Lučenci žiada o zaradenie do siete od februára

Lučenec 15. decembra (TASR) - Zamestnanci Súkromnej základnej školy (SZŠ) na Gemerskej ceste v Lučenci, ktorá bola koncom októbra vyradená zo siete škôl a školských zariadení, žiadajú v otvorenom liste rezort školstva o opätovné zaradenie do siete od februára 2024. Ministerstvo reaguje, že termín začatia činnosti školy je spravidla v septembri nasledujúceho roku, po ktorom bola doručená žiadosť o zaradenie.



Kolektív zamestnancov lučeneckej SZŠ v otvorenom liste žiada ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) o zrušenie rozhodnutia o vyradení školy zo siete škôl alebo o opätovné zaradenie SZŠ v Lučenci do siete od februára 2024. Zamestnanci argumentujú stratou pracovných pozícií, zápisom nových žiakov, ktorý sa koná v apríli, i petíciou, ktorú podpísalo vyše 2000 ľudí.



"Zriaďovateľ, ktorý požiada o zaradenie SZŠ do siete škôl a školských zariadení na Gemerskej ceste 1 v Lučenci, je pripravený splniť všetky zákonom definované náležitosti týkajúce sa zaradenia školy do siete," uvádzajú zamestnanci školy v otvorenom liste.



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v reakcii na otvorený list pre TASR uviedlo, že o zaradení novej školy do siete rozhodne v súlade so zákonom do 60 dní od doručenia žiadosti o zaradenie. "Termín začatia činnosti školy alebo školského zariadenia je 1. september kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom bola žiadosť doručená, okrem prípadov, v ktorých minister povolil iný termín pri zaradení do siete podľa odseku 8, ktorých termín začatia činnosti určí ministerstvo," dodal rezort školstva.



Ministerstvo školstva rozhodlo o vyradení SZŠ v Lučenci zo siete škôl a školských zariadení k 31. októbru na základe návrhu školskej inšpekcie. Tá mala nedostatky na súkromnej škole zistiť vlani pri kontrolách na prelome novembra a decembra. Problémom bolo spoločné vzdelávanie žiakov šiesteho ročníka ZŠ a žiakov prímy osemročného gymnázia. Inšpekcia škole uložila prijať opatrenia na odstránenie stavu, pri následnej kontrole jej mal byť zamedzený vstup do priestorov školy, čo vyhodnotila ako marenie výkonu.



SZŠ v Lučenci považuje rozhodnutie ministerstva a postup školskej inšpekcie za zmätočný a neadekvátny a odmieta, že by bol inšpekcii zamedzený vstup do priestorov školy. Na ministerstvo i inšpekciu podala škola žaloby, rezort školstva v novembri pre TASR uviedol, že na zákonnosti svojho postupu trvá.