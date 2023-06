Banskobystrický kraj: Zrušenie pohotovosti v Revúcej je formálny krok

Revúca 6. júna (TASR) - Plánované zrušenie pevného bodu ambulantnej pohotovostnej služby (APS) v Revúcej je len formálny krok. Detská pohotovosť v meste nefungovala a obyvatelia okresu i doposiaľ dochádzali do Rimavskej Soboty. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková.



"Pre pacienta sa nič nemení, keďže od vzniku APS v Revúcej pohotovostný lekár pre deti a dorast nikdy neordinoval. Detská pohotovosť pre okres Revúca bude rovnako ako doposiaľ prevádzkovaná v Rimavskej Sobote," vysvetlila hovorkyňa kraja. Ako dodala, plánované zrušenie detskej pohotovosti v Revúcej je tak len administratívnou zmenou.



Ambulantné pohotovosti pre deti aj dospelých majú po novom fungovať už len do 20.00 h. Zmena by mohla podľa ministerstva zdravotníctva prísť v septembri alebo od začiatku budúceho roka. Sieť detských pohotovostí sa má v troch fázach tiež zredukovať. Ministerstvo to okrem iného odôvodňuje nedostatkom a preťaženosťou primárnych pediatrov.