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Zrušenie pôrodnice v Myjave vyvoláva obavy o dostupnosť starostlivosti
Nemocnica súčasne avizovala, že bude individuálne kontaktovať pacientky s plánovaným termínom pôrodu po ukončení prevádzky.
Autor TASR
Myjava 5. novembra (TASR) - Rozhodnutie ukončiť k 1. decembru 2026 prevádzku pôrodnice a novorodeneckého oddelenia v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Myjava predstavitelia samospráv v regióne vnímajú negatívne. Upozorňujú na zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre budúce matky. Vyjadrili sklamanie, že sa Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) oddelenie nepokúsil zachrániť.
Primátor Brezovej pod Bradlom a poslanec TSK Jaroslav Ciran považuje zrušenie pôrodnice za krok späť pre celý región. Upozornil aj na vzdialenosť náhradných pôrodníckych pracovísk v Bojniciach a Považskej Bystrici.
Rozhodnutie zrušiť oddelenie hodnotí negatívne. „Zníži sa tým zdravotná starostlivosť pre budúce mamičky aj rodiny, nielen z nášho mesta, ale aj okolitých obcí z celého širšieho regiónu. Aj to ponúkanie pôrodnej starostlivosti vo svojich nemocniciach, teda v Považskej Bystrici aj v Bojniciach, vzhľadom na vzdialenosť oboch nemocníc, považujeme za rizikové pri prevozoch,“ ozrejmil.
Primátor Myjavy a poslanec TSK Pavel Halabrín označil rozhodnutie za neočakávané. „Som z toho smutný, pretože tá informácia bola úplne neočakávaná. Dobre viete, že som 21 rokov poslanec v župe a o tomto sa tam nikdy nerozprávalo,“ uviedol. Za hlavný problém nemocnice považuje pokles zdravotníckych výkonov, odchod lekárov a stratu dôvery obyvateľov.
Obaja primátori vyjadrili sklamanie, že napriek deklarovanému záujmu sa vedeniu nemocnice nepodarilo udržať doterajší rozsah zdravotnej starostlivosti, a taktiež, že sa TSK nepokúsil oddelenie zachrániť.
Obaja primátori, riaditeľ NsP Myjava zaradenej pod TSK Hospitals Ľuboš Lopatka a predsedníčka regionálneho Združenia miest a obcí myjavského regiónu Marcela Pavesková dodatočne v pondelok (2. 11.) rokovali o dôvodoch zrušenia pôrodnice aj o ďalšom fungovaní nemocnice. „Naším cieľom je nemocnicu nastaviť tak, aby mala stabilnú perspektívu do budúcnosti. Musíme zodpovedne reagovať na vývoj počtu pacientov a sústrediť naše kapacity tam, kde ich vieme využívať efektívne a v prospech pacientov,“ uviedol už skôr Lopatka.
Gynekologická starostlivosť zostane zachovaná v upravenom režime. Zariadenie zároveň pripravuje spoločný chirurgický klaster, ktorý prepojí chirurgiu, gynekológiu, urológiu, ORL a ortopédiu. Podľa vedenia nemocnice nemá v súčasnosti v pláne rušenie ďalších oddelení.
Nemocnica súčasne avizovala, že bude individuálne kontaktovať pacientky s plánovaným termínom pôrodu po ukončení prevádzky. Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť o rodičky z Myjavy a okolia sú pripravené pôrodnice v Bojniciach, Považskej Bystrici, v Trnave, Skalici a Piešťanoch.
Jedným z hlavných dôvodov zrušenia oddelenia je dlhodobý pokles počtu pôrodov. V roku 2025 sa v nemocnici uskutočnilo 168 pôrodov, v roku 2024 ich bolo 262. Pre rok 2026 nemocnica predpokladá približne 160 pôrodov. Ročná strata z prevádzky pôrodnice podľa informácií, ktoré vedeniu samospráv prezentoval Lopatka, dosahuje približne 1,2 milióna eur.
Primátor Brezovej pod Bradlom a poslanec TSK Jaroslav Ciran považuje zrušenie pôrodnice za krok späť pre celý región. Upozornil aj na vzdialenosť náhradných pôrodníckych pracovísk v Bojniciach a Považskej Bystrici.
Rozhodnutie zrušiť oddelenie hodnotí negatívne. „Zníži sa tým zdravotná starostlivosť pre budúce mamičky aj rodiny, nielen z nášho mesta, ale aj okolitých obcí z celého širšieho regiónu. Aj to ponúkanie pôrodnej starostlivosti vo svojich nemocniciach, teda v Považskej Bystrici aj v Bojniciach, vzhľadom na vzdialenosť oboch nemocníc, považujeme za rizikové pri prevozoch,“ ozrejmil.
Primátor Myjavy a poslanec TSK Pavel Halabrín označil rozhodnutie za neočakávané. „Som z toho smutný, pretože tá informácia bola úplne neočakávaná. Dobre viete, že som 21 rokov poslanec v župe a o tomto sa tam nikdy nerozprávalo,“ uviedol. Za hlavný problém nemocnice považuje pokles zdravotníckych výkonov, odchod lekárov a stratu dôvery obyvateľov.
Obaja primátori vyjadrili sklamanie, že napriek deklarovanému záujmu sa vedeniu nemocnice nepodarilo udržať doterajší rozsah zdravotnej starostlivosti, a taktiež, že sa TSK nepokúsil oddelenie zachrániť.
Obaja primátori, riaditeľ NsP Myjava zaradenej pod TSK Hospitals Ľuboš Lopatka a predsedníčka regionálneho Združenia miest a obcí myjavského regiónu Marcela Pavesková dodatočne v pondelok (2. 11.) rokovali o dôvodoch zrušenia pôrodnice aj o ďalšom fungovaní nemocnice. „Naším cieľom je nemocnicu nastaviť tak, aby mala stabilnú perspektívu do budúcnosti. Musíme zodpovedne reagovať na vývoj počtu pacientov a sústrediť naše kapacity tam, kde ich vieme využívať efektívne a v prospech pacientov,“ uviedol už skôr Lopatka.
Gynekologická starostlivosť zostane zachovaná v upravenom režime. Zariadenie zároveň pripravuje spoločný chirurgický klaster, ktorý prepojí chirurgiu, gynekológiu, urológiu, ORL a ortopédiu. Podľa vedenia nemocnice nemá v súčasnosti v pláne rušenie ďalších oddelení.
Nemocnica súčasne avizovala, že bude individuálne kontaktovať pacientky s plánovaným termínom pôrodu po ukončení prevádzky. Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť o rodičky z Myjavy a okolia sú pripravené pôrodnice v Bojniciach, Považskej Bystrici, v Trnave, Skalici a Piešťanoch.
Jedným z hlavných dôvodov zrušenia oddelenia je dlhodobý pokles počtu pôrodov. V roku 2025 sa v nemocnici uskutočnilo 168 pôrodov, v roku 2024 ich bolo 262. Pre rok 2026 nemocnica predpokladá približne 160 pôrodov. Ročná strata z prevádzky pôrodnice podľa informácií, ktoré vedeniu samospráv prezentoval Lopatka, dosahuje približne 1,2 milióna eur.