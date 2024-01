Zrušenie výkupu pozemkov v NP je podľa M. Hubu nešťastné

Bratislava 5. januára (TASR) - Zastavenie výkupu súkromných pozemkov v národných parkoch (NP) je nešťastným krokom. Pre TASR to uviedol Mikuláš Huba zo Slovenského ochranárskeho snemu. Ondrej Kameniar z iniciatívy My sme les to chápe ako škodlivé rozhodnutie. Poukazuje, že výkup súkromných pozemkov je bežnou praxou aj v zahraničí. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) považuje proces pozastavenia výkupu za správny.



Tento krok je podľa Hubu dôkazom toho, že súčasné vedenie envirorezortu nechce prírodu chrániť a robí všetko pre to, aby sa nástroje na jej ochranu čo najviac znefunkčnili. "Dá sa to chápať aj tak, že štát rezignoval na svoju ústavnú povinnosť chrániť prírodu. Výkupy totiž mali slúžiť na to, aby štát mohol prírodu účinnejšie chrániť, lebo ako vlastník chráneného územia by nemusel brať ohľad na krátkodobé ekonomické záujmy neštátnych vlastníkov, týkajúce sa najmä ťažby dreva," povedal Huba. Tvrdí, že krok ministerstva životného prostredia je v rozpore s reformnými záväzkami SR v rámci čerpania prostriedkov z plánu obnovy.



Výkup pozemkov je podľa Kameniara jeden z legitímnych spôsobov, ako postupne docieliť ucelenú zónu A, kde bude platiť najvyšší stupeň ochrany. "Ak štát tieto pozemky neodkúpi, bude musieť trvalo preplácať ujmy súkromným vlastníkom. Navyše, nepočuli sme žiadne adekvátne zdôvodnenie, iba ničím nepodložené tvrdenia o tom, že výkup pozemkov bol 'realitný biznis mimovládok'," poukázal Kameniar. Ak sú tam nejaké podvody, treba podľa neho podať trestné oznámenie a nie rušiť celý mechanizmus.



Tvrdenie, že z týchto pozemkov nie sú žiadne zisky a je tým pádom jedno, či budú štátne alebo súkromné, je tiež nesprávne, tvrdí Kameniar. Myslí si, že súkromným vlastníkom by mohlo odkúpenie pomôcť zbaviť sa pozemkov, ktoré nevedia reálne využívať. "O výkup bol mimochodom veľký záujem, pretože vlastníci mohli sami ponúknuť cenu. Na mieste súkromných vlastníkov by sme proti tomuto ministrovmu nápadu určite vystúpili," dodal.



Predseda ZMOS Jozef Božik pre TASR povedal, že výkup pozemkov v národných parkov z plánu obnovy považujú za nekoncepčný. "Nespĺňa to účel celistvosti chráneného územia, práve, naopak, dochádza ešte k väčšej rozdrobenosti územia," skonštatoval.



Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) v rozhovore pre TASR uviedol, že výkup zruší. Nie je to podľa neho zmysluplne nastavené. Envirorezort spustil proces výkupu súkromných pozemkov v národných parkoch do vlastníctva štátu v júli. Vyčlenil na to 68 miliónov eur z plánu obnovy. Ambíciou bolo odkúpiť 12.000 hektárov. Vykupovanie bolo dobrovoľné.