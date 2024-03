Zrušenie žiarskej pôrodnice považuje primátor za zlé rozhodnutie

Žiar nad Hronom 20. marca (TASR) - Neobnovenie činnosti žiarskej pôrodnice považuje žiarsky primátor a poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Peter Antal za zlé rozhodnutie a čas podľa neho ukáže, aké budú jeho následky.



"Ja môžem povedať, že ma to veľmi mrzí, že to nakoniec takto dopadlo. Myslím, že sme robili maximum pre to, aby sme pôrodnicu zachránili," poznamenal Antal pre TASR. Dodal, že dôležité bude teraz pre neho zachovanie všetkých ostatných oddelení nemocnice v Žiari nad Hronom.



"Pre mňa bude teraz priorita to, aby sme dokázali do zmluvy dostať to, aký bude rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici, teda to, čo deklaroval Agel na zastupiteľstve BBSK, aby sa dostalo aj do reálneho dodatku," skonštatoval s tým, že by tam mali byť aj uvedené sankcie v prípade nedodržania podmienok.



Žiarska nemocnica činnosť pôrodnice po troch mesiacoch neobnovila. Hovorkyňa spoločnosti Agel SK Eva Peterová uviedla, že z dôvodu kritického nedostatku kmeňových atestovaných lekárov, bez ktorých nie je možné garantovať bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, požiadala ešte 14. marca BBSK o zrušenie povolenia na jej prevádzkovanie.



Doručenie žiadosti potvrdila hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková. Zákon podľa jej slov samosprávnemu kraju ukladá takejto žiadosti vyhovieť. "Zároveň však stále prebiehajú intenzívne rokovania s vedením spoločnosti Agel, aby aj zmluvne garantovala rozsah zdravotnej starostlivosti v ňou prevádzkovaných nemocniciach na území kraja a písomne deklarovala svoje investičné a rozvojové plány pre tieto nemocnice na najbližších desať rokov," podotkla Štepáneková.