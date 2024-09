Zrušenú linku z Tornale do B. Bystrice zabezpečí nový dopravca

Tornaľa 19. septembra (TASR) – Diaľkovú autobusovú linku z Tornale v okrese Revúca do Banskej Bystrice, ktorú Slovenská autobusová doprava (SAD) Lučenec od septembra zrušila, zabezpečí nový dopravca. Spoločnosť LeviTour na základe svojej žiadosti získala od Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) licenciu na prevádzkovanie spojenia, linka bude opäť premávať od pondelka (23. 9.). Pre TASR to za BBSK potvrdil odborný referent pre komunikáciu Marek Mačica.



Obnovená autobusová linka z Tornale do krajského mesta bude premávať od pondelka každý pracovný deň. Z Tornale bude spoj odchádzať o 6.00 h s príchodom do Banskej Bystrice o 8.40 h, v opačnom smere bude autobus z krajského mesta odchádzať o 12.00 h.



Diaľkovú autobusovú linku z Tornale do Banskej Bystrice zrušila spoločnosť SAD Lučenec z ekonomických dôvodov. Dopravca v auguste pre TASR vysvetlil, že spoj bol dlhodobo stratový. BBSK v súvislosti so zrušením linky konštatoval, že diaľková autobusová doprava je vykonávaná dopravcami ako komerčná aktivita. Prevádzkovanie takejto linky je podľa kraja výlučne na rozhodnutí dopravcu a jej obsluha nie je kompetenciou kraja.



Proti rušeniu diaľkovej autobusovej linky sa koncom augusta v otvorenom liste vyslovili samosprávy z mikroregiónov Slaná a Turiec. Argumentovali tým, že linka pre obyvateľov regiónu predstavuje nevyhnutné spojenie s centrom Banskobystrického kraja a poskytuje prístup k pracovným príležitostiam, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a ďalším dôležitým službám. Otvorený list svojimi podpismi podporilo aj viac ako 1800 obyvateľov regiónu.



"Som veľmi rada, že sa podarilo v takomto krátkom čase sprevádzkovať linku po pôvodnej trase. BBSK tomu veľmi pomohol, licenčné konanie sa urobilo veľmi rýchlo," uviedla pre TASR primátorka Tornale Erika Győrfiová. Dodala tiež, že priamy diaľkový autobusový spoj je dôležitý najmä pre ľudí, ktorí cestujú za zdravotnou starostlivosťou do krajskej nemocnice. "Táto linka má výhodu v tom, že nielen ide do Banskej Bystrice, ale konečná zastávka je pri Rooseveltovej nemocnici," vysvetlila primátorka.



Okrem priamej diaľkovej autobusovej linky do Banskej Bystrice môžu obyvatelia Tornale a okolia využívať v pracovných dňoch aj ďalších deväť autobusových spojov. Tri z nich sú s jedným prestupom, šesť s dvomi prestupmi v rôznych časových intervaloch. "Rovnako je na trase možné využiť v pracovných dňoch šesť vlakových spojov s jedným prestupom, ktoré jazdia každé dve hodiny s výnimkou poludnia," dodala pre TASR hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.