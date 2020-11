Zrušenú mobilnú odberovú jednotku v Námestove nahradí odberové miesto

Námestovo 9. novembra (TASR) – Mobilná odberová jednotka v Námestove, v ktorej sa obyvatelia mohli dať otestovať na nový koronavírus, ukončila svoju činnosť. Môže za to výrazný pokles indikovaného záujmu o odbery po celoplošných testovaniach na Orave. Pre obyvateľov regiónu pripravuje Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) miesto, na ktorom budú môcť absolvovať antigénový test. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



Mobilná odberová jednotka bola pripravená realizovať takmer 500 odberov týždenne, požiadavka regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) na PCR testovanie na minulý týždeň bola len 55 testov. "Personálne zabezpečiť námestovskú mobilnú odberovú jednotku nám pomáhala armáda. Z dôvodu jej extrémne nízkej vyťaženosti bol obslužný vojenský personál premiestnený na miesta, kde je potrebný a činnosť mobilnej odberovej jednotky sa skončila," vysvetlila riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.



Možnosť testovania pre obyvateľov oravského regiónu však podľa Remencovej zabezpečia. Odbor zdravotníctva Úradu ŽSK v týchto dňoch pripravuje v Oravskej poliklinike v Námestove nové odberové miesto, kde sa bude môcť verejnosť dať otestovať formou antigénových testov. Zároveň sa tu budú vykonávať PCR diagnostiky ochorenia COVID-19, ktoré budú nariadené RÚVZ. "Umožníme tak všetkým ľuďom z regiónu prístup k rýchlemu antigénovému testovaniu aj po ďalšom plošnom testovaní "červených" regiónov, no tiež opätovný prístup k indikovanej PCR diagnostike," povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Hovorkyňa ŽSK zdôraznila, že snahou kraja bude zaviesť filtre do centier zdravotnej starostlivosti, ktoré sú v ďalších štyroch okresoch Žilinského kraja. Súčasne zabezpečiť odberové miesta pre antigénové testovanie vo všetkých krajských centrách zdravotnej starostlivosti.