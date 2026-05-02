Zrušili tender na modernizáciu zabezpečenia na tratiach pri R. Sobote
Autor TASR
Rimavská Sobota 2. mája (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zrušili verejné obstarávanie na modernizáciu zabezpečovacích zariadení a železničných priecestí na tratiach pri Rimavskej Sobote. Dôvodom je nedostatok finančných prostriedkov. Tender s predpokladanou hodnotou viac ako 19,5 milióna eur mal riešiť aj obnovu traťového zabezpečovacieho zariadenia medzi Rimavskou Sobotou a obcou Jesenské, kde dodnes funguje systém telefonického dorozumievania.
Verejné obstarávanie na rekonštrukciu zabezpečovacích zariadení na železničných tratiach medzi Rimavskou Sobotou a Jesenským a tiež na úsekoch Jesenské - Blhovce a Jesenské - Rimavská Seč vyhlásili ŽSR vlani začiatkom jesene. Projekt počítal s vybudovaním staničného zabezpečovacieho zariadenia (SZZ) 3. kategórie v Jesenskom a vo výhybni Výh. Lúka, pričom železničná stanica v Jesenskom mala byť doplnená o diaľkovú obsluhu výhybne. Vo všetkých troch úsekoch malo byť vybudované aj traťové zabezpečovacie zariadenie (TZZ) 3. kategórie, v rámci projektu mali byť doplnené aj priecestné zabezpečovacie zariadenia 3. kategórie na vyše desiatke železničných priecestí.
Tender s odhadovanou hodnotou viac ako 19,5 milióna eur železnice po viac ako polroku zastavili pre nedostatok finančných prostriedkov. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa ŽSR Petra Lániková, k zrušeniu tendra došlo z dôvodu nemožnosti spolufinancovania projektu z Plánu obnovy a odolnosti. Skonštatovala tiež, že ŽSR považujú modernizáciu zabezpečovacích zariadení na predmetných úsekoch naďalej za potrebnú.
„SZZ v ŽST Jesenské a vo výhybni Výh. Lúka je v súčasnosti technicky zastaralé, personálne a finančne náročné na obsluhu a údržbu. TZZ v medzistaničnom úseku Jesenské - Rimavská Sobota je 1. kategórie, funguje tam systém telefonického dorozumievania. TZZ v medzistaničnom úseku Jesenské - Blhovce a Jesenské - Rimavská Seč je 2. kategórie reléový poloautomatický blok s indikáciou voľnosti trate,“ doplnila Lániková s tým, že priecestné zabezpečovacie zariadenia v Jesenskom a v priľahlých medzistaničných úsekoch sú 1. a 2. kategórie.
