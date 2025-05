Zrútila sa časť mosta pri Brodskom nad železničnou traťou

Brodské 31. mája (TASR) - Časť nadjazdu pri Brodskom v okrese Skalica nad železničnou traťou Kúty - Břeclav sa v sobotu zrútila. Pre cestujúcich nevznikajú žiadne nové obmedzenia. TASR to uviedla riaditeľka odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Jana Pôbišová.



Ako uviedla, nejde o železničný most, ale o cestný most vedúci ponad trať, ktorý nepatrí do správy ZSSK. „Prevádzka osobnej dopravy v tomto úseku nie je v tejto chvíli prerušená,“ priblížila Pôbišová.