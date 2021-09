Základní a materská škola v Rusovciach bude mať staronového riaditeľa

Bratislava 30. septembra (TASR) – Základnú školu (ZŠ) s materskou školou (MŠ) v bratislavských Rusovciach bude opäť viesť Rastislav Kunst. Vyplýva to z rozhodnutia zriaďovateľa po druhom výberovom konaní, ktorý sa tentoraz rozhodol rešpektovať návrh rady školy. Po prvom výberovom konaní totiž starostka Rusoviec Lucia Tuleková Henčelová víťazného kandidáta nevymenovala, za čo bola kritizovaná.



"Zriaďovateľ sa rozhodol rešpektovať návrh rady školy na vymenovanie Kunsta do funkcie riaditeľa ZŠ a MŠ. Do funkcie bude vymenovaný od 1. októbra 2021," uviedla pre TASR Tuleková Henčelová.



Žiadnych pochybení si vedomá nie je, všetky kroky podľa vlastných vyjadrení vopred konzultovala s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátnou školskou inšpekciou i školskými odbormi. Stojí si tiež za argumentmi, pre ktoré sa pri vymenovaní riaditeľa školy pôvodne rozhodla inak. Jedným z nich je aj to, že kandidát pri výberovom konaní v roku 2016 nesplnil jednu z podmienok, a teda nemal byť do funkcie riaditeľa vymenovaný. Potvrdiť to mal aj rezort školstva. O možnom nepriaznivom zaobchádzaní zo strany riaditeľa hovorí vo svojom stanovisku Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP), kontrolu začal aj inšpektorát práce.



Medzitým vznikla aj petícia za referendum o dovolaní starostky, ktorú žiadajú, aby až do vyšetrenia prípadu zo strany polícia dobrovoľne pozastavila výkon funkcie. Krajská prokuratúra totiž prijala podnet na preverenie možného spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a má preskúmať zákonnosti rozhodnutia o nevymenovaní riaditeľa školy.



Petičiari kritizujú fakt, že nebola zaradená na rokovanie poslancov, výroky o neuznášaniaschopnosti miestneho zastupiteľstva odmietajú. "Starostka sa asi bojí verejnej diskusie o jej výkone mandátu a práci pre Rusovčanov," myslí si Peter Dolinský, predseda petičiarov. Poznamenal, že trestné oznámenie rozšírili aj o vyhrážanie sa výpoveďou v zamestnaní jednému z miestnych poslancov, ktorý síce nie je iniciátorom petície, ale podpísal ju.



"Keďže si nie som vedomá žiadnych právnych pochybení v procese príprav a realizácie výberového konania, nevidím dôvod na pozastavenie si výkonu funkcie starostky," skonštatovala Tuleková Henčelová. Právo občana na vyjadrenie svojho názoru rešpektuje, petíciu za takýto nástroj vníma. V súvislosti s ňou však poznamenala, že mestská časť v súčasnosti preveruje, či uvedený podnet občanov spĺňa zákonné podmienky požadované na podanie petície.



Občianske združenie (OZ) Rusovčan, ktorého členmi sú aj niektorí poslanci, zatiaľ na otázky TASR nereagovalo. V deň výberového konania na sociálnej sieti združenie napísalo, že žiadneho kandidáta nespochybňovali, ani nepreferovali, aj napriek viacerým podnetom. Situáciu nechceli komentovať, aby bola voľba pokojná a spravodlivá. Nepáčilo im však, že sa voľba stala politickou, a to aj vyjadrením starostky v deň vypočúvania kandidátov, v ktorom jedného z nich spochybnila.