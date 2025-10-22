< sekcia Regióny
ZŠ Aurela Stodolu v Martine bude mať novú kuchyňu a atletický ovál
Autor TASR
Martin 22. októbra (TASR) - Základná škola (ZŠ) Aurela Stodolu v martinskej mestskej časti Záturčie bude mať novú školskú kuchyňu a atletický ovál. Ako na stredajšom tlačovom brífingu informoval primátor Ján Danko, investíciu za vyše 600.000 eur financuje radnica vďaka eurofondom v rámci územia udržateľného mestského rozvoja.
Školu momentálne navštevuje viac ako 370 žiakov. „Som rád, že projekty na rekonštrukciu našich mestských škôl pokračujú a verím, že klimatické podmienky umožnia, aby táto investícia bola dokončená do konca novembra. Celá investícia je v rozsahu 611.000 eur, pričom spoluúčasť mesta je necelých 50.000 eur, a preto si myslím, že je to jedna z najlepších investícií, ktoré mesto má,“ poznamenal Danko.
Finančne najnáročnejšou časťou projektu je vybudovanie doteraz chýbajúcej kuchyne a rekonštrukcia jedálne v budove školy za približne 412.000 eur. „Momentálne prebiehajú búracie práce, ktoré sú už vo finálnej fáze. Nasledovať budú ďalšie práce, ktoré sa budú týkať murovania priečok, omietok a inštalácií rozvodov vody, elektriny a vzduchotechniky,“ priblížil aktuálny stav Ivan Haladej z dodávateľskej spoločnosti Rekonhal.
Po modernizácii súčasnej jedálne bude k dispozícii veľká jedáleň pre žiakov, menšia pre učiteľov, priestor na výdaj jedál a kuchynské zázemie so skladmi a priestormi na dodávku tovaru zo školského dvora. Súčasťou projektu je aj dodávka technologického vybavenia kuchyne za necelých 47.000 eur.
Vo vonkajšom areáli školy sa aktuálne buduje atletický ovál s doskočiskom za 152.000 eur. Podľa zástupcu dodávateľa POH Zvolen Zoltána Bodnára dokončenie športoviska ešte v tomto kalendárnom roku ohrozujú súčasné klimatické podmienky. „Môžem sľúbiť, že do konca októbra sa to dostane do takej fázy, aby tartan mohol byť pokladaný, ale ak to počasie neumožní, urobíme pred zimou len hrubé terénne úpravy a tartan sa bude pokladať až na jar,“ skonštatoval Bodnár.
