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ZŠ Bieloruská bude niesť čestný názov poukazujúci na 17. november
Rozhodnutie nadväzuje na iniciatívu samosprávy a vedenia školy z roku 2025.
Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - Základná škola (ZŠ) na Bieloruskej ulici v bratislavských Podunajských Biskupiciach bude niesť čestný názov Základná škola 17. novembra. Vedeniu školy a mestskej časti sa podarilo po dlhšom procese, počas ktorého bolo potrebné „prekonať“ aj zamietavé stanovisko Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave, úspešne zavŕšiť túto snahu. TASR o tom informoval Ján Borčin z miestneho úradu. Návrh na čestný názov schválilo miestne zastupiteľstvo ešte vlani v septembri.
„V čase, keď sa demokracia v mnohých oblastiach verejného života postupne vytráca alebo sa relativizuje jej význam, my jej odkaz vedome zvýrazňujeme. Kým sa sloboda a demokracia vytrácajú z kalendárov, my ich dávame na piedestál a pripomíname ich význam súčasnej aj budúcim generáciám,“ skonštatoval starosta Podunajských Biskupíc Roman Lamoš.
Rozhodnutie nadväzuje na iniciatívu samosprávy a vedenia školy z roku 2025, kedy si škola pripomínala 50. výročie svojho založenia. Nový čestný názov odkazuje na jednu z najvýznamnejších udalostí moderných slovenských dejín a zároveň na hodnoty slobody, demokracie, občianskej zodpovednosti a humanizmu. Schválenie názvu tak vníma mestská časť nielen ako symbolické gesto, ale aj ako jasné vyjadrenie podpory hodnotám, na ktorých stojí demokratická spoločnosť.
Miestny úrad zároveň zdôraznil aj význam názvu pre vzdelávací proces a budovanie demokratických hodnôt u detí. Pripomenul, že škola nie je len miestom odovzdávania vedomostí, ale aj priestorom, kde sa deti učia rozlišovať medzi slobodou a neslobodou, medzi zodpovednosťou a ľahostajnosťou. Čestný názov Základná škola 17. novembra tak má byť aj každodennou pripomienkou toho, že demokracia nie je samozrejmosť, ale hodnota, ktorú je potrebné chrániť a rozvíjať.
Riaditeľ školy Ivan Pavlov zároveň podotkol, že odkaz 17. novembra, ktorý je súčasne aj Medzinárodným dňom študentstva, je dlhodobo súčasťou identity školy. „Hodnoty Novembra 1989 sú prirodzenou súčasťou nášho školského vzdelávacieho programu i každodenného života školy. Nový názov nevnímame len ako formálnu zmenu, ale ako vyjadrenie toho, k čomu sa hlásime. Chceme, aby naši žiaci poznali historické súvislosti, rozumeli významu slobody a demokracie a boli pripravení niesť tieto hodnoty ďalej,“ poznamenal Pavlov.
„V čase, keď sa demokracia v mnohých oblastiach verejného života postupne vytráca alebo sa relativizuje jej význam, my jej odkaz vedome zvýrazňujeme. Kým sa sloboda a demokracia vytrácajú z kalendárov, my ich dávame na piedestál a pripomíname ich význam súčasnej aj budúcim generáciám,“ skonštatoval starosta Podunajských Biskupíc Roman Lamoš.
Rozhodnutie nadväzuje na iniciatívu samosprávy a vedenia školy z roku 2025, kedy si škola pripomínala 50. výročie svojho založenia. Nový čestný názov odkazuje na jednu z najvýznamnejších udalostí moderných slovenských dejín a zároveň na hodnoty slobody, demokracie, občianskej zodpovednosti a humanizmu. Schválenie názvu tak vníma mestská časť nielen ako symbolické gesto, ale aj ako jasné vyjadrenie podpory hodnotám, na ktorých stojí demokratická spoločnosť.
Miestny úrad zároveň zdôraznil aj význam názvu pre vzdelávací proces a budovanie demokratických hodnôt u detí. Pripomenul, že škola nie je len miestom odovzdávania vedomostí, ale aj priestorom, kde sa deti učia rozlišovať medzi slobodou a neslobodou, medzi zodpovednosťou a ľahostajnosťou. Čestný názov Základná škola 17. novembra tak má byť aj každodennou pripomienkou toho, že demokracia nie je samozrejmosť, ale hodnota, ktorú je potrebné chrániť a rozvíjať.
Riaditeľ školy Ivan Pavlov zároveň podotkol, že odkaz 17. novembra, ktorý je súčasne aj Medzinárodným dňom študentstva, je dlhodobo súčasťou identity školy. „Hodnoty Novembra 1989 sú prirodzenou súčasťou nášho školského vzdelávacieho programu i každodenného života školy. Nový názov nevnímame len ako formálnu zmenu, ale ako vyjadrenie toho, k čomu sa hlásime. Chceme, aby naši žiaci poznali historické súvislosti, rozumeli významu slobody a demokracie a boli pripravení niesť tieto hodnoty ďalej,“ poznamenal Pavlov.