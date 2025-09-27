< sekcia Regióny
ZŠ Bieloruská by mohla mať čestný názov poukazujúci na 17. november
Parlament v rámci konsolidácie zrušil pracovný pokoj počas troch štátnych sviatkov vrátane 17. novembra.
Autor TASR
Bratislava 27. septembra (TASR) - Základná škola (ZŠ) na Bieloruskej ulici v bratislavských Podunajských Biskupiciach by mohla niesť čestný názor Základná škola 17. novembra. Vyplýva to z návrhu, ktorý tento týždeň schválilo miestne zastupiteľstvo. Čestný názov poukazujúci na jednu z najvýznamnejších udalostí novodobých dejín sa jej rozhodla dať mestská časť spolu s vedením školy pri príležitosti 50. výročia jej založenia. Názov ešte musí odobriť ministerstvo školstva.
„Sme presvedčení, že aj toto je cesta k udržaniu odkazu 17. novembra a hodnôt demokracie a humanizmu. O to viac, že tento historický míľnik je v súčasnosti za známych okolností tak trochu akoby zatláčaný do úzadia,“ uviedol pre TASR starosta Podunajských Biskupíc Roman Lamoš.
Pripomenul, že 17. november je okrem toho dejinne a pamätne úzko spätý aj so školstvom ako Medzinárodný deň študentstva. Samospráva je preto presvedčená, že táto škola v jej zriaďovateľskej pôsobnosti dostane dôstojný a hrdý čestný názov. Verí preto, že sa s názorom mestskej časti rezort školstva stotožní.
Na odkaz 17. novembra poukazuje i vedenie samotnej školy. Podotýka, že historická udalosť, ktorá spoluvytvárala vývoj krajiny a jej smerovanie do demokratickej Európy, je nielen významným historickým míľnikom, ale aj bohatým zdrojom inšpirácie pre výchovu a vzdelávanie mladej generácie. Zdôrazňuje, že škola sa hrdo hlási k tomuto odkazu, ktorý je zakotvený v Školskom vzdelávacom programe. „Sme presvedčení, že je to cesta k udržaniu odkazu 17. novembra a hodnôt demokracie a humanizmu, ktoré táto udalosť predstavuje pre Slovenskú republiku,“ píše vo svojom stanovisku.
Starosta Rače Michal Drotován na sociálnej sieti uviedol, že po dohode s odborármi ponechávajú na miestnom úrade 17. november, Deň boja za slobodu a demokraciu, ako deň pracovného voľna. „V prípade, ak 17. november pripadne na pracovný deň, tak náš úrad bude zatvorený,“ konštatuje Drotován.
Parlament v rámci konsolidácie zrušil pracovný pokoj počas troch štátnych sviatkov vrátane 17. novembra. Nesúhlasné stanovisko k takémuto kroku už predtým vyjadrili okrem iného aj mnohé samosprávy.
