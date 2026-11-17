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ZŠ Bieloruská nesie čestný názov poukazujúci na 17. november
Je prvou školou na Slovensku hlásiacou sa svojím čestným názvom k odkazu 17. novembra.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Základná škola (ZŠ) na Bieloruskej ulici v bratislavských Podunajských Biskupiciach nesie oficiálne čestný názov Základná škola 17. novembra. Je prvou školou na Slovensku hlásiacou sa svojím čestným názvom k odkazu 17. novembra, teda dňa, ktorý pripomína odvahu študentov, občiansku statočnosť a hodnoty slobody a demokracie. TASR o tom informoval Ján Borčin z miestneho úradu. Názov škole odsúhlasil rezort školstva.
„Práve v predvečer 37. výročia Nežnej revolúcie a v čase, keď sú hodnoty slobody a demokracie opäť vystavené skúškam, sa Podunajské Biskupice významne prihlásili k tejto kľúčovej udalosti našich moderných dejín. Základná škola Bieloruská oficiálne získala a prevzala čestný názov Základná škola 17. novembra ako prvá a jediná na Slovensku,“ skonštatoval starosta Podunajských Biskupíc Roman Lamoš.
Podľa starostu nejde len o nové meno školy, ale najmä o vyjadrenie hodnôt slobody a demokracie, ku ktorým sa aj v mestskej časti hlásia. Je to zároveň úcta k histórii i záväzok voči budúcnosti. Výročie Nežnej revolúcie je rovnako tak pripomienkou toho, že sloboda nebola nikdy samozrejmosťou, pričom slobodu nestačí len vybojovať, ale treba ju aj chrániť a odovzdávať ďalším generáciám. „A kde inde by sa mali tieto hodnoty odovzdávať, ak nie práve v škole? Škola nie je iba miestom, kde sa deti učia. Je miestom, kde sa formuje charakter človeka, kde sa učíme rozlišovať pravdu od klamstva, dobro od zla, odvahu od ľahostajnosti,“ podotkol Lamoš.
Nový čestný názov je zároveň podľa neho ocenením príbehu samotnej školy. ZŠ Bieloruská v minulosti čelila vážnej existenčnej situácii. Hoci kapacita jej budovy presahuje 800 žiakov, v jednom období ju navštevovalo približne 160 detí. Triedy sa vyprázdňovali a nad budúcnosťou školy visel podľa starostu otáznik. Škola však dokázala prekonať náročné obdobie, znovu sa rozvíjať a získať si svoje miesto v živote mestskej časti.
Riaditeľ školy Ivan Pavlov dodal, že 17. november nie je len historickou pripomienkou odvahy študentov, sily pravdy a nenahraditeľných hodnôt slobody a demokracie, ale predovšetkým záväzkom, ktorý chce škola napĺňať. „Naša škola sa ako prvá na Slovensku týmto čestným názvom hlási nielen k hodnotám, ale aj k záväzku, že tieto hodnoty sú súčasťou nášho výchovného a vzdelávacieho pôsobenia. Najmä dnes, keď sú tieto hodnoty spochybňované, je veľmi dôležité, aby sme nepoľavili v ich objasňovaní, vysvetľovaní a obhajobe i v škole, lebo ide o nikdy neustávajúci zápas o demokraciu, ľudskosť a slobodu,“ odkázal Pavlov.
Základná škola na Bieloruskej ulici oslávila tento rok 52 rokov svojej existencie, v súčasnosti prechádza veľkou rekonštrukciou a modernizáciou. Školu navštevuje 455 žiakov.
„Práve v predvečer 37. výročia Nežnej revolúcie a v čase, keď sú hodnoty slobody a demokracie opäť vystavené skúškam, sa Podunajské Biskupice významne prihlásili k tejto kľúčovej udalosti našich moderných dejín. Základná škola Bieloruská oficiálne získala a prevzala čestný názov Základná škola 17. novembra ako prvá a jediná na Slovensku,“ skonštatoval starosta Podunajských Biskupíc Roman Lamoš.
Podľa starostu nejde len o nové meno školy, ale najmä o vyjadrenie hodnôt slobody a demokracie, ku ktorým sa aj v mestskej časti hlásia. Je to zároveň úcta k histórii i záväzok voči budúcnosti. Výročie Nežnej revolúcie je rovnako tak pripomienkou toho, že sloboda nebola nikdy samozrejmosťou, pričom slobodu nestačí len vybojovať, ale treba ju aj chrániť a odovzdávať ďalším generáciám. „A kde inde by sa mali tieto hodnoty odovzdávať, ak nie práve v škole? Škola nie je iba miestom, kde sa deti učia. Je miestom, kde sa formuje charakter človeka, kde sa učíme rozlišovať pravdu od klamstva, dobro od zla, odvahu od ľahostajnosti,“ podotkol Lamoš.
Nový čestný názov je zároveň podľa neho ocenením príbehu samotnej školy. ZŠ Bieloruská v minulosti čelila vážnej existenčnej situácii. Hoci kapacita jej budovy presahuje 800 žiakov, v jednom období ju navštevovalo približne 160 detí. Triedy sa vyprázdňovali a nad budúcnosťou školy visel podľa starostu otáznik. Škola však dokázala prekonať náročné obdobie, znovu sa rozvíjať a získať si svoje miesto v živote mestskej časti.
Riaditeľ školy Ivan Pavlov dodal, že 17. november nie je len historickou pripomienkou odvahy študentov, sily pravdy a nenahraditeľných hodnôt slobody a demokracie, ale predovšetkým záväzkom, ktorý chce škola napĺňať. „Naša škola sa ako prvá na Slovensku týmto čestným názvom hlási nielen k hodnotám, ale aj k záväzku, že tieto hodnoty sú súčasťou nášho výchovného a vzdelávacieho pôsobenia. Najmä dnes, keď sú tieto hodnoty spochybňované, je veľmi dôležité, aby sme nepoľavili v ich objasňovaní, vysvetľovaní a obhajobe i v škole, lebo ide o nikdy neustávajúci zápas o demokraciu, ľudskosť a slobodu,“ odkázal Pavlov.
Základná škola na Bieloruskej ulici oslávila tento rok 52 rokov svojej existencie, v súčasnosti prechádza veľkou rekonštrukciou a modernizáciou. Školu navštevuje 455 žiakov.