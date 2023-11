ZŠ Bieloruská v Podunajských Biskupiciach sa má rekonštruovať

Bratislava 4. novembra (TASR) - Bratislavská mestská časť Podunajské Biskupice plánuje rekonštrukciu Základnej školy Bieloruská. Cieľom je zvýšenie jej kapacity. Samospráva preto vyhlásila tender za odhadovaných viac ako tri milióny eur. Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Pre TASR to za mestskú časť potvrdil Ján Borčin s tým, že rozšírenie kapacít sa má týkať zhruba šiestich učební.



"Pôjde o komplexnú rekonštrukciu budovy školy. Projekt je pripravený na zateplenie fasády a strechy základnej školy," uviedol Borčin. Zmodernizovať a obnoviť sa má aj kúrenie, majú byť vymenené všetky elektrické rozvody, rozvádzače a osvetlenia.



"Rekonštrukciou prejde aj školská kuchyňa, v rámci ktorej sa vybuduje aj nový nákladný výťah pre jej potreby. Projekt rieši aj nový informačný pult pri hlavnom vstupe do školy a nové chodníky v areáli školy," doplnil.



Podotkol, že po ukončení verejného obstarávania požiada mestská časť ministerstvo školstva o dotáciu na rekonštrukciu školy. "Po schválení projektu pristúpime k samotnej realizácii, predpokladaný čas rekonštrukcie sa odhaduje na dobu 18 mesiacov," ozrejmil Borčin.