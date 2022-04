ZŠ Černyševského v Petržalke už nenesie čestný názov po Karpovovi

Bratislava 20. apríla (TASR) – Základná škola (ZŠ) na Černyševského ulici v bratislavskej Petržalke už nenesie čestné pomenovanie po ruskom šachovom veľmajstrovi Anatolijovi Karpovovi. Vyplýva to z rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR, ktoré minulý týždeň prijalo návrh mestskej časti o odňatie čestného názvu školy. Návrh bol reakciou samosprávy na ruskú agresiu na Ukrajine.



"Som rád, že škola nenesie čestný názov po osobe, ktorá svojim hlasovaním v Ruskej dume posvätila inváziu ruských vojsk na Ukrajinu. Zároveň si myslím, že je to jasným signálom, že aj my ako lokálna samospráva môžeme urobiť nejaké opatrenia proti ruskej agresii a ukázať, že stojíme za ukrajinským ľuďom," uviedol pre TASR petržalský miestny poslanec a iniciátor návrhu Miroslav Dragun. Odňatie čestného návrhu označil za "doslova lokálne sankcie".



Návrh mestskej časti je reakciou na ruskú agresiu na Ukrajine. Ruský šachista a poslanec ruskej Štátnej dumy, ktorého meno škola niekoľko rokov niesla, je na sankčnom zozname EÚ v súvislosti s vojenským útokom Ruskej federácie na Ukrajinu. Karpov ako poslanec Štátnej dumy Ruskej federácie zahlasoval za uznanie samozvaných republík v Luhanskej a Doneckej oblasti na Ukrajine, čím legitimizoval vojnu v susednom štáte.



K pôvodnému premenovaniu školy došlo v roku 2018 na 30. výročie školy, na ktorej existuje dlhoročná tradícia šachových krúžkov a už niekoľko rokov poskytuje svoje priestory aj pre Šachový klub Slovan Bratislava.



Proces prijatia pomenovania školy po osobnosti a odňatie názvu určuje smernica ministerstva školstva z roku 2017. Podnet môže schváliť až komisia menovaná rezortom školstva. Návrh na odňatie čestného názvu vzišiel z iniciatívy miestnej školskej komisie.