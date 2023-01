ZŠ Československej armády v Prešove pripravila interaktívnu výstavu

Prešov 18. januára (TASR) - V priestoroch Základnej školy (ZŠ) Československej armády v Prešove vznikla retro výstava, ktorá je venovaná 30. výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky. TASR o tom informoval tlačový referent mesta Prešov Vladimír Tomek.



Po predchádzajúcom úspechu retro výstavy k roku 1918 sa v týchto dňoch môžu žiaci preniesť do roku 1993 a takýmto netradičným spôsobom si pripomenúť 30. výročie vzniku Slovenskej republiky.



Výstava vznikla za podpory žiakov, učiteľov a zamestnancov školy, ktorí priniesli mnoho zaujímavých predmetov. Zozbierané predmety sú rozdelené do troch tematických oblastí.



"Prvá je zameraná na učebné pomôcky, kde sú pôvodné lavice s katedrou, učebnice, triedna kniha či projektor Meotar. V druhej časti sú umiestnené potreby do domácnosti, telefóny, volkmeny, kazetový prehrávač, televízor či videoprehrávač. Napokon si na svoje prídu i počítačoví nadšenci, ktorí si môžu vyskúšať prvé počítačové a digitálne hry," priblížila učiteľka dejepisu zo spomenutej ZŠ Martina Knuthová.



Výstava je interaktívna, všetky predmety si žiaci môžu vyskúšať, spustiť, prehrať či dokonca si označiť cestovný lístok MHD. Súčasťou výstavy je séria tabúľ, ktorá dopĺňa informácie o novej mene, vtedajších cenách, doprave, povinnej vojenskej službe, o vtedajšej móde, hudbe, televíznych programoch či osobnostiach.



"Našich žiakov vystavené predmety, ktoré sprevádzali život ich starých rodičov a detstvo ich rodičov zaujímajú, no zároveň sú pre nich nové, nepoznané a poskytujú priestor na netradičnú, zážitkovú formu vyučovacích hodín dejepisu, techniky alebo informatiky," dodala Knuthová.



Interaktívna výstava potrvá do 27. januára.