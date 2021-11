ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne sa rozrastie o štyri nové triedy

Trenčín 22. novembra (TASR) – Prístavba so štyrmi novými učebňami pre 80 žiakov vyrastie do začiatku budúceho školského roka pri Základnej škole Dlhé Hony v Trenčíne. Nový objekt bude napojený k spojovacej chodbe súčasnej budovy školy.



Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, ZŠ Dlhé Hony patrí k najúspešnejším školám v meste. Dlhodobo avizuje, že má problém pohodlne rozmiestniť deti do tried. Mesto sa v nasledujúcich mesiacoch postará o jej prístavbu. Mestská investičná akcia sa začne v najbližších dňoch, ak to počasie dovolí, do konca roka by mohla začať rásť hrubá stavba.



„Pôjde o vybudovanie nového jednopodlažného objektu v areáli základnej školy. Táto prístavba bude napojená k spojovacej chodbe. Škola ňou získa štyri nové triedy pre 80 žiakov. Malo by ísť o jednu všeobecnú učebňu, dve počítačové a jednu jazykovú triedu. V nových priestoroch budú i kabinety, dielňa a sociálne zariadenia,“ uviedla hovorkyňa.



Súčasťou investičnej akcie mesta za vyše 440.000 eur bude podľa nej aj rekonštrukcia prípojky kanalizácie. Tá je čiastočne v areáli školy a čiastočne na ceste pred školou. Práce by mali byť ukončené tak, aby už v budúcom školskom roku nové učebné priestory slúžili žiakom i učiteľom.