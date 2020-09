ZŠ Družicová v Košiciach otvorila nový 200-metrový atletický ovál

Košice 4. septembra (TASR) – Nový 200-metrový atletický ovál v areáli Základnej školy (ZŠ) Družicová v Košiciach v piatok slávnostne otvorili. Stavbu takmer za 190.000 eur realizovalo zo svojho rozpočtu mesto Košice. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Verejným obstarávaním sa podľa neho podarilo ušetriť 38.000 eur. Za tieto financie zrealizovali ďalšie investície na uvedenej ZŠ, a to napríklad do osvetlenia či oplotenia areálu.



Podľa vedenia ZŠ Družicová, ktorú navštevuje 650 žiakov, tam mali spevnené a trávnaté plochy. Takáto investícia bola v jej strategickom a koncepčnom zámere rozvoja. „Vybudoval sa nový atletický ovál s integrovaným pieskoviskom pre skok do diaľky a trojskok. Máme tu aj nové zavlažovanie a osvetlenie, vďaka ktorému je možné ovál využívať aj pri zníženej viditeľnosti po večeroch. Môže tak slúžiť pre našich žiakov, ale aj pre ďalších mladých športovcov,“ uviedol Jozef Varga, riaditeľ uvedenej školy, ktorá je zameraná na šport a ochranu životného prostredia.