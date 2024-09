ZŠ Dubová v Starom Meste privítala školský rok otvorením nadstavby

Bratislava 2. septembra (TASR) - Základná škola s materskou školou Dubová v bratislavskom Starom Meste privítala nový školský rok otvorením novej nadstavby. Na piatom podlaží pribudlo šesť kmeňových tried, tri odborné učebne i kabinety. Kapacita školy sa rozšírila o viac ako 140 miest. Na pondelkovej tlačovej besede o tom informoval starosta Starého Mesta Matej Vagač a riaditeľka školy Eva Dubeňová.



"Otvorili sme roky potrebné piate podlažie. Nadstavba konečne stojí a kolaudáciu sme stihli podľa plánu, do začiatku nového školského roka. Náročné mesiace sa končia," skonštatoval Vagač.



Nadstavbou sa kapacita školy rozšírila o viac ako 140 miest, čo mestskej časti umožní naďalej prijímať všetky deti zo spádového obvodu, ktoré budú chcieť v tejto škole študovať. Pribudli tiež tri odborné učebne a päť kabinetov pre učiteľov. Rovnako tak dve terasy a zelená strecha. Bezbariérovosť zabezpečí nový výťah, ktorý škola doteraz nemala, ale tiež rampa pri vstupe do areálu školy. V najbližších dňoch by mali dokončiť ešte rekonštrukciu hygienických zariadení.



V rámci projektu obnovila mestská časť aj vonkajšie športoviská, tie samospráva otvorila a sprístupnila ešte pred letom. "Súbor čiar varíruje plochu na futbalové, hádzanárske, basketbalové a volejbalové ihrisko," poznamenal Vagač s tým, že pribudol aj 300-metrový bežecký ovál a doskočisko skoku do diaľky. Náklady na projekt dosiahli viac ako tri milióny eur, z toho takmer 2,7 milióna bolo z eurofondov.



"Tešíme sa z dnešného dňa, lebo konečne máme hotovo. Celé prázdniny sme sťahovali a upratovali, ale ľudia tu ešte nemohli byť. Škola už môže využívať všetky priestory," podotkla Dubeňová.



Mestská časť v spolupráci s hlavným mestom dbala aj na bezpečnosť detí. Na Brnianskej ceste je priechod pre chodcov na dopytový systém, znížená je tiež rýchlosť zo 70 na 50 kilometrov za hodinu.



S prácami začala samospráva v lete 2022.